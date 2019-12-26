Губернатор Псковской области исполнит три детских новогодних желания

"Заветные желания псковских ребят были написаны на символических новогодних шарах, которые глава региона снял с праздничной елки в Кремле. На одном елочном украшении — мечта 10-летней девочки о встрече с известным музыкальным исполнителем Дмитрием Биланом, на другом — пожелание 8-летнего мальчика побывать в кабине военного самолета. Еще один семилетний пскович мечтает увидеть рыцарей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все эти пожелания юных жителей Псковской области глава региона обязательно исполнит.

"Елка желаний" - это акция Всероссийского благотворительного проекта "Мечтай со мной".

В прошлом году Ведерников также принимал участие в федеральной благотворительной акции в Кремле и исполнил мечты двух псковских подростков. Дмитрий Пожаров из деревни Дубно Пыталовского района побывал на концерте органной музыки в Санкт-Петербурге, а студентка областного колледжа профессиональных технологий и сервиса Полина Трофимова съездила в Сочи.