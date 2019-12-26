Губернатор Псковской области исполнит три детских новогодних желания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнит три детских новогодних мечты с "Елки желаний", сообщает пресс-служба администрации региона.
"Заветные желания псковских ребят были написаны на символических новогодних шарах, которые глава региона снял с праздничной елки в Кремле. На одном елочном украшении — мечта 10-летней девочки о встрече с известным музыкальным исполнителем Дмитрием Биланом, на другом — пожелание 8-летнего мальчика побывать в кабине военного самолета. Еще один семилетний пскович мечтает увидеть рыцарей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все эти пожелания юных жителей Псковской области глава региона обязательно исполнит.
"Елка желаний" - это акция Всероссийского благотворительного проекта "Мечтай со мной".
В прошлом году Ведерников также принимал участие в федеральной благотворительной акции в Кремле и исполнил мечты двух псковских подростков. Дмитрий Пожаров из деревни Дубно Пыталовского района побывал на концерте органной музыки в Санкт-Петербурге, а студентка областного колледжа профессиональных технологий и сервиса Полина Трофимова съездила в Сочи.
Как сообщает пресс-служба, в Пскове несколько дней назад появилась первая региональная благотворительная "Елка желаний". С новогодней елки были сняты около 40 шаров с детскими пожеланиями. Например, Ведерников осуществит желание девочки, оставшейся без попечения родителей, которая мечтает о поездке в международный детский центр "Артек".