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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-26T21:48+0300
https://ria.ru/20191226/1562909183.html
Губернатор Псковской области исполнит три детских новогодних желания
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РИА Новости

Губернатор Псковской области исполнит три детских новогодних желания

21:48 26.12.2019
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© Фото : портал государственных органов Псковской областиМихаил Ведерников
Михаил Ведерников
© Фото : портал государственных органов Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнит три детских новогодних мечты с "Елки желаний", сообщает пресс-служба администрации региона.
"Заветные желания псковских ребят были написаны на символических новогодних шарах, которые глава региона снял с праздничной елки в Кремле. На одном елочном украшении — мечта 10-летней девочки о встрече с известным музыкальным исполнителем Дмитрием Биланом, на другом — пожелание 8-летнего мальчика побывать в кабине военного самолета. Еще один семилетний пскович мечтает увидеть рыцарей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все эти пожелания юных жителей Псковской области глава региона обязательно исполнит.
"Елка желаний" - это акция Всероссийского благотворительного проекта "Мечтай со мной".
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Вчера, 21:14Новый год—2020
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В прошлом году Ведерников также принимал участие в федеральной благотворительной акции в Кремле и исполнил мечты двух псковских подростков. Дмитрий Пожаров из деревни Дубно Пыталовского района побывал на концерте органной музыки в Санкт-Петербурге, а студентка областного колледжа профессиональных технологий и сервиса Полина Трофимова съездила в Сочи.
Как сообщает пресс-служба, в Пскове несколько дней назад появилась первая региональная благотворительная "Елка желаний". С новогодней елки были сняты около 40 шаров с детскими пожеланиями. Например, Ведерников осуществит желание девочки, оставшейся без попечения родителей, которая мечтает о поездке в международный детский центр "Артек".
Президент РФ Владимир Путин по телефону пообщается с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который благодаря участию главы государства во всероссийской акции Елка желаний приехал в Красную Поляну. 23 декабря 2019
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Новый год—2020Елка желанийМихаил ВедерниковПсковская областьОбщество
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