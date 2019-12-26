На спектаклях Волчек выросло целое поколение, заявили в Госдуме

Галина Борисовна признавалась, что "выбрала режиссуру сразу и никогда не рвалась на сцену".

Первая ее постановка — "Двое на качелях" 1962 года.

Всего же за свою карьеру Волчек поставила почти 40 спектаклей, многие из которых шли и идут с постоянными аншлагами.

А еще именно она стала первым советским режиссером, поработавшим в США. В 1978 году в Хьюстоне Волчек поставила спектакль "Эшелон" Михаила Рощина.