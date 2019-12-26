Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2019-12-26T21:34+0300
https://ria.ru/20191226/1562908898.html
Редактор LTV7: в Латвии журналистика на русском языке исчезает как вид
https://cdn23.img.ria.ru/images/144510/90/1445109066_0:149:3111:1899_1036x0_80_0_0_9263fec4d22d556fbab3941d8e6ea60e.jpg
РИА Новости

Редактор LTV7: в Латвии журналистика на русском языке исчезает как вид

21:34 26.12.2019
539
© Sputnik / Оксана Джадан / Перейти в фотобанкСтарый город в Риге
Старый город в Риге
© Sputnik / Оксана Джадан
Перейти в фотобанк
РИГА, 26 дек – РИА Новости. Журналистика на русском языке в Латвии исчезает как вид, о чем свидетельствует закрытие многих русскоязычных СМИ, заявила главный редактор "русского вещания" общественного телеканала LTV7 Екатерина Сафронова.
Ранее новый руководитель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш заявил, что выступает против траты государственных средств на передачи на русском языке на общественных СМИ. По его словам, наоборот, надо укреплять местное содержание на латышском языке. При этом он отметил, что программы на языках нацменьшинств, в том числе русском, можно размещать в интернете, но не на телевидении или радио.
Это настоящая травля: Захарова выступила в защиту Sputnik Эстония
Вчера, 17:46
"Это настоящая травля": Захарова выступила в защиту Sputnik ЭстонияОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла травлей действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония. Она еще раз заявила, что давление на СМИ недопустимо. Дипломат вышла на брифинг в желтой жилетке, тем самым поддержав ранее начавший флешмоб в поддержку портала Sputnik Эстония.
"Русские журналисты в Латвии, что там лукавить, понимают, что журналистика потихоньку исчезает как вид. Когда я начинала путь в журналистике лет 15 назад, то начинала его в газете, которой больше не существует. Я продолжила этот путь в другой газете, которая тоже не существует в том виде, в котором она была. Я работала на телевидении, которого тоже больше не существует. Мои коллеги - тоже выходцы из газет, которых больше нет. Мы исчезающий вид, поэтому нам так больно, когда мы слышим, что на нас не надо тратить государственные деньги, не надо тратить на нас время. Мне кажется, что и мы классные, и вы классные, и в Латвии еще достаточно сильных журналистов. Нам надо держаться до последнего, несмотря ни на чьи высказывания", – заявила Сафронова журналистам.
Телеканал LTV7 входит в состав финансируемых из госбюджета общественных СМИ Латвии. На LTV7 несколько раз в неделю выходят программы на русском языке, а также ежедневный выпуск новостей. Также в состав общественных СМИ входит вещающий на русском радиоканал LR4.
Ранее в Латвии выходили пять ежедневных газет на русском языке, сегодня осталась только одна. Закрылся также вещающий на русском языке телеканал TV5.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств и о кампании по дискредитации российских СМИ. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге
19 декабря, 13:34
ЕСПЧ не поддержал жалобу российских журналистов на выдворение из Литвы
1126127
Обсудить 0
МедиавойныЛатвияРоссияМедиа - ОбществоВ мире
Рекомендуем
Екатерина Мцитуридзе
Мцитуридзе прокомментировала свой уход с поста главы "Роскино"
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ООН ответили на обвинения в попустительстве визовому саботажу США
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
В Госдуме оценили заявление США про движение по Крымскому мосту
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь
В Крыму прокомментировали заявление США о запуске поездов
Автомобиль Следственного комитета РФ
Корреспондента "Новой газеты" отпустили после допроса
Вид на город Сирт, Ливия
ПНС Ливии запросило военную помощь у Турции, сообщили СМИ
Актер Жерар Депардье и певица Зара во время выступления
Жерар Депардье записал совместный трек с певицей Зарой
Продажа пиротехники
В Москве пройдут рейды по выявлению нелегальных точек продажи салютов
Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова присоединилась к флешмобу в поддержку Sputnik Эстония
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Минобороны России: у Москвы есть вопросы к США по выполнению СНВ-3
Обгоревший крест на могиле Кирилла Толмацкого
Названа причина пожара на могиле Децла
Пуск ракеты из американской ракетно-артиллерийской системы оперативно-тактического назначения
Минобороны РФ: США разрушают международную стратегическую стабильность
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Пресс-служба Нетаньяху раскрыла детали его разговора с Путиным
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в Сирии
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо
Кадр из фильма Один дома - 2
В Канаде объяснили, почему вырезали Трампа из фильма "Один дома – 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46Эксперты рассказали, что стало событием года для кадровиков
03:41Исследование: красная икра в маленьких баночках в декабре подешевела
03:37Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на Новый год
03:35Исследование: мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году
03:35"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в ноябре увеличился
03:31Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями
03:30Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
03:28В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях
03:26Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
Лента новостейМолния