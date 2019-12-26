Редактор LTV7: в Латвии журналистика на русском языке исчезает как вид

Ранее новый руководитель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш заявил, что выступает против траты государственных средств на передачи на русском языке на общественных СМИ. По его словам, наоборот, надо укреплять местное содержание на латышском языке. При этом он отметил, что программы на языках нацменьшинств, в том числе русском, можно размещать в интернете, но не на телевидении или радио.

"Русские журналисты в Латвии, что там лукавить, понимают, что журналистика потихоньку исчезает как вид. Когда я начинала путь в журналистике лет 15 назад, то начинала его в газете, которой больше не существует. Я продолжила этот путь в другой газете, которая тоже не существует в том виде, в котором она была. Я работала на телевидении, которого тоже больше не существует. Мои коллеги - тоже выходцы из газет, которых больше нет. Мы исчезающий вид, поэтому нам так больно, когда мы слышим, что на нас не надо тратить государственные деньги, не надо тратить на нас время. Мне кажется, что и мы классные, и вы классные, и в Латвии еще достаточно сильных журналистов. Нам надо держаться до последнего, несмотря ни на чьи высказывания", – заявила Сафронова журналистам.