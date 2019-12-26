Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2019-12-26T21:42+0300
https://ria.ru/20191226/1562908717.html
Названа причина пожара на могиле Децла
https://cdn24.img.ria.ru/images/156290/34/1562903479_0:274:912:787_1036x0_80_0_0_a5c257e5ff6d505310178cd462310d2f.jpg
РИА Новости

Названа причина пожара на могиле Децла

21:27 26.12.2019 (обновлено: 21:42 26.12.2019)
5590
© Стоп-кадр видео со страница Ирины Толмацкой в InstagramОбгоревший крест на могиле Кирилла Толмацкого
Обгоревший крест на могиле Кирилла Толмацкого
© Стоп-кадр видео со страница Ирины Толмацкой в Instagram
Обгоревший крест на могиле Кирилла Толмацкого
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сотрудники Пятницкого кладбища назвали причину пожара на могиле рэпера Децла (Кирилл Толмацкий). Об этом сообщает канал "360".
Как сообщили в пресс-службе ГБУ "Ритуал", возгорание произошло из-за безответственного использования поминальных свечей, которые приносили поклонники артиста. Огонь со свечей перекинулся на пластиковые венки.
Сообщается, что пожар произошел сегодня около 16:00, его заметили работники кладбища и собственными силами потушили, после чего позвонили матери артиста Ирине Толмацкой.
В "Ритуале" пообещали помочь родственникам в восстановлении могилы.
Тимати
7 ноября, 19:43
Тимати рассказал подробности из жизни юного Децла
Ранее мать рэпера поделилась видео, на котором видны последствия пожара. Огонь уничтожил портрет Децла, крест, венки и письма от поклонников.
Кирилл Толмацкий умер 3 февраля этого года после концерта в Ижевске. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Как рассказал отец артиста Александр Толмацкий, Децл страдал врожденным заболеванием сердца — гипертрофической кардиомиопатией.
03665510
Обсудить 1
КультураУмер ДецлДецл (Кирилл Толмацкий)МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Детский сад
В Североморске на утреннике в детском саду умер Дед Мороз
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ООН ответили на обвинения в попустительстве визовому саботажу США
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
В "Современнике" назвали дату и место похорон Галины Волчек
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
Художественный руководитель московского театра Современник, режиссёр-постановщик Галина Волчек
Умерла Галина Волчек
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь
В Крыму прокомментировали заявление США о запуске поездов
Владимир Путин поздравляет россиян с наступающим Новым годом
Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Кадры с места ДТП с автобусом под Липецком
Появилось видео с места ДТП с автобусом Москва — Тбилиси
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
Путин выразил соболезнования родным и близким Волчек
Крещение детей
РПЦ изменила правила крещения детей
ДТП в Становлянском районе Липецкой области
Следователи назвали возможную причину ДТП с автобусом под Липецком
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
В Госдуме оценили заявление США про движение по Крымскому мосту
Зарядка смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке гаджетов
Смартфон
Назван самый покупаемый в России смартфон
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46Эксперты рассказали, что стало событием года для кадровиков
03:41Исследование: красная икра в маленьких баночках в декабре подешевела
03:37Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на Новый год
03:35Исследование: мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году
03:35"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в ноябре увеличился
03:31Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями
03:30Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
03:28В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях
03:26Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
Лента новостейМолния