Названа причина пожара на могиле Децла

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сотрудники Пятницкого кладбища назвали причину пожара на могиле рэпера Сотрудники Пятницкого кладбища назвали причину пожара на могиле рэпера Децла (Кирилл Толмацкий). Об этом сообщает канал " 360 ".

Как сообщили в пресс-службе ГБУ "Ритуал", возгорание произошло из-за безответственного использования поминальных свечей, которые приносили поклонники артиста. Огонь со свечей перекинулся на пластиковые венки.

Сообщается, что пожар произошел сегодня около 16:00, его заметили работники кладбища и собственными силами потушили, после чего позвонили матери артиста Ирине Толмацкой.

В "Ритуале" пообещали помочь родственникам в восстановлении могилы.

Ранее мать рэпера поделилась видео, на котором видны последствия пожара. Огонь уничтожил портрет Децла, крест, венки и письма от поклонников.