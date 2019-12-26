Названа причина пожара на могиле Децла

Как сообщили в пресс-службе ГБУ "Ритуал", возгорание произошло из-за безответственного использования поминальных свечей, которые приносили поклонники артиста. Огонь со свечей перекинулся на пластиковые венки.
Сообщается, что пожар произошел сегодня около 16:00, его заметили работники кладбища и собственными силами потушили, после чего позвонили матери артиста Ирине Толмацкой.
В "Ритуале" пообещали помочь родственникам в восстановлении могилы.
7 ноября, 19:43Тимати рассказал подробности из жизни юного Децла
Ранее мать рэпера поделилась видео, на котором видны последствия пожара. Огонь уничтожил портрет Децла, крест, венки и письма от поклонников.
Кирилл Толмацкий умер 3 февраля этого года после концерта в Ижевске. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Как рассказал отец артиста Александр Толмацкий, Децл страдал врожденным заболеванием сердца — гипертрофической кардиомиопатией.