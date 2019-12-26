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Новый год—2020
2019-12-26T21:17+0300
https://ria.ru/20191226/1562908412.html
Губернатор Ленинградской области исполнит три детские новогодние мечты
https://cdn22.img.ria.ru/images/154768/04/1547680498_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_eea729309fccbf751191fb9b3bb679c6.jpg
РИА Новости

Губернатор Ленинградской области исполнит три детские новогодние мечты

21:16 26.12.2019 (обновлено: 21:17 26.12.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко исполнит три детские новогодние мечты с "Елки желаний", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Александру Дрозденко предстоит исполнить желания семилетней жительницы Ленинградской области, которая мечтает сняться в рекламе, десятилетней девочки, также из Ленинградской области, которая мечтает о домашних качелях и 16-летнего ленинградца, который мечтает посетить футбольный матч ФК "Зенит" и встретиться с Артемом Дзюбой. Загаданные ребятами желания, по словам главы региона, приняты к исполнению", — говорится в сообщении.

"Елка желаний" - это новогодняя акция Всероссийского благотворительного проекта "Мечтай со мной".
Сергей Неверов
Вчера, 14:07Новый год—2020
Неверов исполнит мечты трех ребят из проекта "Елка желаний"
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Новый год—2020Елка желанийАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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