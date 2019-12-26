Губернатор Ленинградской области исполнит три детские новогодние мечты

"Александру Дрозденко предстоит исполнить желания семилетней жительницы Ленинградской области, которая мечтает сняться в рекламе, десятилетней девочки, также из Ленинградской области, которая мечтает о домашних качелях и 16-летнего ленинградца, который мечтает посетить футбольный матч ФК "Зенит" и встретиться с Артемом Дзюбой. Загаданные ребятами желания, по словам главы региона, приняты к исполнению", — говорится в сообщении.