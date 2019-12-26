Басилашвили: Волчек всю жизнь была верна традициям русского театра

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек всю жизнь была верна идеалам русского драматического театра, который она пыталась защитить и очень многого добилась, рассказал РИА Новости актер Олег Басилашвили.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась в четверг в больнице в Москве на 87-м году жизни после тяжелой болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Это страшное известие, очень грустное. Нас с ней объединяет очень многое, и прежде всего то, что мы учились вместе в школе-студии МХАТ в 1950-е годы. Галина вместе с Олегом Ефремовым и группой выпускников студии основали театр "Современник", который всю свою жизнь боролся и борется за сохранение заветов наших дорогих учителей – Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко, завещавших нам свято хранить традиции русского театра", - сказал Басилашвили.
Он отметил, что всю свою жизнь Волчек была верна этим заветам.
"В своей актерской деятельности, режиссерской и в качестве худрука театра она всю свою жизнь была верна русскому драматическому театру, пыталась защитить русский театр от странных новомодных влияний и очень много добилась. То горе, которое испытываю сейчас, испытывают сейчас многие люди, которые видели ее киноработы и театральные работы... Ее уход – большая потеря. Хочется сказать одно: "Спасибо тебе, Галя! Царствие тебе небесное, да будет тебе земля пухом", - сказал собеседник агентства.