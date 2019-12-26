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Культура
2019-12-26T20:58+0300
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Шахназаров назвал смерть Волчек потерей для отечественной культуры
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РИА Новости

Шахназаров назвал смерть Волчек потерей для отечественной культуры

20:58 26.12.2019
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© РИА Новости / Сергей ПятаковХудожественный руководитель московского театра "Современник", режиссёр-постановщик Галина Волчек
Художественный руководитель московского театра Современник, режиссёр-постановщик Галина Волчек
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Народная артистка СССР Галина Волчек была выдающейся женщиной во всех отношениях, её кончина является огромной потерей для отечественной культуры, заявил в разговоре с РИА Новости гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.
Худрук театра "Современник" Галина Волчек скончалась в четверг на 87-м году жизни.
"Это огромная потеря для нашей культуры. Я хорошо знал её, у нас были теплые, очень дружеские отношения. Это была выдающаяся женщина во всех отношениях: как человек, как художник, как актриса, как руководитель театра", - сказал он.
Он добавил, что данное известие его шокировало. "Это великое поколение уходит. Надо сказать, что всё, что она сделала в искусстве, роли, театр, это бесценно", - заключил собеседник агентства.
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
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КультураУмерла Галина ВолчекГалина ВолчекКультураКарен ШахназаровМоскваМосфильм
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