Шахназаров назвал смерть Волчек потерей для отечественной культуры

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Народная артистка СССР Галина Волчек была выдающейся женщиной во всех отношениях, её кончина является огромной потерей для отечественной культуры, заявил в разговоре с РИА Новости гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.
Худрук театра "Современник" Галина Волчек скончалась в четверг на 87-м году жизни.
"Это огромная потеря для нашей культуры. Я хорошо знал её, у нас были теплые, очень дружеские отношения. Это была выдающаяся женщина во всех отношениях: как человек, как художник, как актриса, как руководитель театра", - сказал он.
Он добавил, что данное известие его шокировало. "Это великое поколение уходит. Надо сказать, что всё, что она сделала в искусстве, роли, театр, это бесценно", - заключил собеседник агентства.