Появилось видео с места ДТП с автобусом Москва — Тбилиси

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Опубликована видеозапись с места аварии с рейсовым автобусом на трассе в Липецкой области.
По данным МЧС, ДТП произошло в четверг в 18.40 по московскому времени на 356-м километре трассы М-4 Дон неподалеку от населенного пункта Ярлукино Становлянского района. Автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, опрокинулся на обледеневшей дороге.
Известно, что в автобусе находились 18 человек, двое из которых погибли, еще восемь госпитализировали. По данным экстренных служб, все пассажиры и водитель машины являются гражданами Грузии.
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