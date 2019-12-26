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Появилось видео с места ДТП с автобусом Москва — Тбилиси
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РИА Новости
Появилось видео с места ДТП с автобусом Москва — Тбилиси
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Опубликована видеозапись с места аварии с рейсовым автобусом на трассе в Липецкой области.
2019-12-26T20:49+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=99091929&type=mp4
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PT0M22S

Появилось видео с места ДТП с автобусом Москва — Тбилиси

20:49 26.12.2019 (обновлено: 22:05 26.12.2019)
10574
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Опубликована видеозапись с места аварии с рейсовым автобусом на трассе в Липецкой области.
По данным МЧС, ДТП произошло в четверг в 18.40 по московскому времени на 356-м километре трассы М-4 Дон неподалеку от населенного пункта Ярлукино Становлянского района. Автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, опрокинулся на обледеневшей дороге.
Известно, что в автобусе находились 18 человек, двое из которых погибли, еще восемь госпитализировали. По данным экстренных служб, все пассажиры и водитель машины являются гражданами Грузии.
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Трасса М-4 "Дон"Липецкая областьГрузияПроисшествия
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