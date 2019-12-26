В ДТП с автобусом в Липецкой области пострадали девять человек

"Травмы получили девять человек, среди них - ребенок 2014 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пятеро пострадавших доставлены в городскую больницу №1 Ельца, из них двое - в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести. Ребенок доставлен в травмпункт Ельца.