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В ДТП с автобусом в Липецкой области пострадали девять человек
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РИА Новости

В ДТП с автобусом в Липецкой области пострадали девять человек

20:45 26.12.2019 (обновлено: 22:07 26.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОРОНЕЖ, 26 дек - РИА Новости. Девять человек, в том числе ребенок, пострадали в опрокинувшемся на скользкой трассе в Липецкой области автобусе Москва - Тбилиси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
ДТП, по данным главного управления МЧС по региону, произошло в 18.40 мск в четверг на 356-м километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района. На скользкой трассе опрокинулся автобус Москва - Тбилиси, в котором находились 17 человек, в том числе один ребенок. По предварительным данным, два пассажира погибли.
"Травмы получили девять человек, среди них - ребенок 2014 года рождения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пятеро пострадавших доставлены в городскую больницу №1 Ельца, из них двое - в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести. Ребенок доставлен в травмпункт Ельца.
Всего в автобусе, по данным единой дежурной диспетчерской службы Становлянского района, находились 17 пассажиров и два водителя.
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
7 декабря, 20:27
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МЧС РФЛипецкая областьПроисшествия
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