В Самарской области задержали трех подозреваемых в избиении силовиков

САРАТОВ, 26 дек — РИА Новости. Трое мужчин задержаны по подозрению в избиении трех сотрудников правоохранительных органов в ходе конфликта возле кафе в Самарской области, где силовики вместе с женами и детьми отдыхали в свободное от работы время, сообщило в четверг областное управление СК РФ.
По версии следствия, в сентябре шесть сотрудников правоохранительных органов вместе с женами и малолетними детьми в нерабочее время находились в кафе в Красноглинском районе Самарской области, где также находилась компания как минимум из 15 мужчин, которые спровоцировали ссору с силовиками. Следователи установили, что все мужчины вышли на улицу, где зачинщики ссоры избили трех сотрудников.
"Сотрудниками специальных подразделений регионального управления Росгвардии совместно с сотрудниками УФСБ России по Самарской области задержаны трое подозреваемых… В отношении двоих подозреваемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Остальные участники конфликта устанавливаются", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при задержании у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие и патроны. "Следствием не исключается, что злоумышленники причастны и к другим преступлениям, совершенным на территории Самарской области", - отмечается в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору или в отношении двух и более лиц". Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.
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