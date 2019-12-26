В Самарской области задержали трех подозреваемых в избиении силовиков

По версии следствия, в сентябре шесть сотрудников правоохранительных органов вместе с женами и малолетними детьми в нерабочее время находились в кафе в Красноглинском районе Самарской области, где также находилась компания как минимум из 15 мужчин, которые спровоцировали ссору с силовиками. Следователи установили, что все мужчины вышли на улицу, где зачинщики ссоры избили трех сотрудников.