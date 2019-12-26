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В Самарской области задержали трех подозреваемых в избиении силовиков
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РИА Новости

В Самарской области задержали трех подозреваемых в избиении силовиков

20:43 26.12.2019 (обновлено: 20:44 26.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 26 дек — РИА Новости. Трое мужчин задержаны по подозрению в избиении трех сотрудников правоохранительных органов в ходе конфликта возле кафе в Самарской области, где силовики вместе с женами и детьми отдыхали в свободное от работы время, сообщило в четверг областное управление СК РФ.
По версии следствия, в сентябре шесть сотрудников правоохранительных органов вместе с женами и малолетними детьми в нерабочее время находились в кафе в Красноглинском районе Самарской области, где также находилась компания как минимум из 15 мужчин, которые спровоцировали ссору с силовиками. Следователи установили, что все мужчины вышли на улицу, где зачинщики ссоры избили трех сотрудников.

"Сотрудниками специальных подразделений регионального управления Росгвардии совместно с сотрудниками УФСБ России по Самарской области задержаны трое подозреваемых… В отношении двоих подозреваемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Остальные участники конфликта устанавливаются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при задержании у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие и патроны. "Следствием не исключается, что злоумышленники причастны и к другим преступлениям, совершенным на территории Самарской области", - отмечается в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору или в отношении двух и более лиц". Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.
Сотрудник полиции
24 декабря, 17:09
Полиция проверит заявление уфимца о том, что его избили полицейские
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РосгвардияСледственный комитет РФСамарская областьРоссияПроисшествия
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