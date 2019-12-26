Роспотребнадзор изъял более 45 тысяч единиц запрещенных аналогов снюса

"На сегодняшний день проведено более 1,5 тысячи проверок в отношении производителей и объектов торговли никотиносодержащей продукции, в том числе около 1 тысячи совместно с территориальными органами прокуратуры, следственного комитета и органов внутренних дел. Выявлено около 45 тысяч единиц запрещенной к реализации никотиносодержащей продукции, из них 8,5 тысяч импортного производства", - говорится в сообщении.