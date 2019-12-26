Роспотребнадзор изъял более 45 тысяч единиц запрещенных аналогов снюса

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор изъял более 45 тысяч единиц некурительной никотиносодержащей продукции в ходе более 1,5 тысяч проверок, сообщается на сайте ведомства.
"На сегодняшний день проведено более 1,5 тысячи проверок в отношении производителей и объектов торговли никотиносодержащей продукции, в том числе около 1 тысячи совместно с территориальными органами прокуратуры, следственного комитета и органов внутренних дел. Выявлено около 45 тысяч единиц запрещенной к реализации никотиносодержащей продукции, из них 8,5 тысяч импортного производства", - говорится в сообщении.
25 декабря, 10:50Минздрав поддержал инициативы по запрету аналогов снюсов
В пресс-службе Роспотребнадзора РИА Новости уточнили, что проверки проходили по всей России с начала текущей недели.
Сообщается, что вся продукция изъята из оборота. Хозяйствующие субъекты привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов составила более 250 тысяч рублей.
23 декабря, 16:43"Ситуация критическая". Эксперты о пользе запрета на аналоги снюсаСенаторы попросили кабмин приостановить продажу никотиносодержащей продукции. Депутаты и эксперты поддержали инициативу и рассказали, какие еще проблемы, кроме вреда для здоровья, связаны с реализацией такой продукции.