Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T21:03+0300
https://ria.ru/20191226/1562907420.html
В Североморске на утреннике в детском саду умер Дед Мороз
https://cdn22.img.ria.ru/images/149467/87/1494678725_0:212:3858:2382_1036x0_80_0_0_e07dfb8402efc77cffcf8a1315d43f41.jpg
РИА Новости

В Североморске на утреннике в детском саду умер Дед Мороз

20:36 26.12.2019 (обновлено: 21:03 26.12.2019)
17991
© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
МУРМАНСК, 26 дек — РИА Новости. Мужчине, который исполнял роль Деда Мороза на утреннике в детском саду Североморска, почувствовал себя плохо во время мероприятия и скончался, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК.
"В утреннее время в детском саду Североморска скончался мужчина, игравший Деда Мороза. По данному факту следственный отдел по ЗАТО проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, имела место естественная смерть от общего заболевания", — пояснили в ведомстве.
В СК добавили, что мужчине был 51 год, сейчас устанавливается, являлся ли погибший сотрудником детского сада.
Это не первый случай, когда "зимние волшебники" умирают во время утренников. Аналогичный случай произошел в прошлом году в Кемеровской области, когда скончался известный 67-летний артист, подрабатывавший на детских утренниках.
Новогодние подарки. Архивное фото
Вчера, 16:19
Дед Мороз в школе Каширы угощал детвору просроченными сладостями
4510239722
Обсудить 4
Следственный комитет РФСевероморскПроисшествия
Рекомендуем
Художественный руководитель московского театра Современник, режиссёр-постановщик Галина Волчек
Умерла Галина Волчек
Обгоревший крест на могиле Кирилла Толмацкого
Названа причина пожара на могиле Децла
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
В "Современнике" назвали дату и место похорон Галины Волчек
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
Могила рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) на Пятницком кладбище Москвы
Неизвестные сожгли крест на могиле Децла
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, прибывает на станцию Севастополь
Поцеловавшая поезд в Севастополь крымчанка объяснила свой поступок
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ООН ответили на обвинения в попустительстве визовому саботажу США
Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Экс-полицейских осудили за изнасилование дознавательницы в Уфе
Во время оперативных мероприятий с обвиняемым в 4 убийствах в Ивановской области
"Только жене не говорите": многодетного отца обвинили в серии убийств
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз
Крещение детей
РПЦ изменила правила крещения детей
Зарядка смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке гаджетов
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Мужчина в кассе
В Госдуме предложили создать "новогодний капитал" для пенсионеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46Эксперты рассказали, что стало событием года для кадровиков
03:41Исследование: красная икра в маленьких баночках в декабре подешевела
03:37Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на Новый год
03:35Исследование: мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году
03:35"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в ноябре увеличился
03:31Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями
03:30Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
03:28В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях
03:26Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
Лента новостейМолния