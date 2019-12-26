В Североморске на утреннике в детском саду умер Дед Мороз

МУРМАНСК, 26 дек — РИА Новости. Мужчине, который исполнял роль Деда Мороза на утреннике в детском саду Североморска, почувствовал себя плохо во время мероприятия и скончался, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК.
"В утреннее время в детском саду Североморска скончался мужчина, игравший Деда Мороза. По данному факту следственный отдел по ЗАТО проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, имела место естественная смерть от общего заболевания", — пояснили в ведомстве.
В СК добавили, что мужчине был 51 год, сейчас устанавливается, являлся ли погибший сотрудником детского сада.
Это не первый случай, когда "зимние волшебники" умирают во время утренников. Аналогичный случай произошел в прошлом году в Кемеровской области, когда скончался известный 67-летний артист, подрабатывавший на детских утренниках.