В Североморске на утреннике в детском саду умер Дед Мороз

"В утреннее время в детском саду Североморска скончался мужчина, игравший Деда Мороза. По данному факту следственный отдел по ЗАТО проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, имела место естественная смерть от общего заболевания", — пояснили в ведомстве.

Это не первый случай, когда "зимние волшебники" умирают во время утренников. Аналогичный случай произошел в прошлом году в Кемеровской области, когда скончался известный 67-летний артист, подрабатывавший на детских утренниках.