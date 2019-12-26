В Кирове мужчина устроил поножовщину в подъезде дома

Telegram-канал Life shot разместил видео с мужчиной, гоняющимся за другими людьми по подъезду с большим ножом в руках.
"Ночью 25 декабря в подъезде дома на улице 8 марта города Кирова между двумя мужчинами после распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес другому ножом для разделки мяса резаную рану плеча. Пострадавшему наложили два шва, он не госпитализирован", - рассказали агентству в региональном управлении МВД.
По словам собеседника агентства, нож "действительно был большой", тем не менее, травмы получил только один человек.
Сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".