Одна на всех должностях: ушла из жизни Галина Волчек

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Народная артистка СССР, худрук театра Народная артистка СССР, худрук театра "Современник Галина Волчек скончалась в четверг в Москве. Более 45 лет она отдала родному театру, сохранив его "живым", привлекательным для зрителя, в полной мере соответствующим своему названию.

Папина дочка

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье известного кинооператора и режиссера, лауреата трех Сталинских премий и Государственной премии СССР Бера (Бориса) Волчека и сценариста Веры Майминой. "Я очень любила мать, но я папина дочка. Мой отец был уникальным человеком – очень добрым, простым, без всякого гонора. Со своими учениками-вгиковцами отец обращался как с собственными детьми", - вспоминала Волчек.

Галина хорошо училась в школе, много читала. Папа хотел, чтобы дочь поступила в Литературный институт, но у нее были другие планы. Девочка росла в доме, переполненном именитыми мастерами кино и театра, которые были для нее "родными, дергавшими за косички, людьми". Ее судьба была предопределена изначально, Галя мечтала стать актрисой и учиться только в школе-студии МХАТ.

"Я была зажатая, некрасивая, толстая, стеснялась своей фигуры. Я просто знала, что хочу быть актрисой, умираю", - вспоминала Волчек.

Она добилась своей цели и, более того, стала режиссером и худруком одного из самых популярных театров страны.

И кухарка, и худрук

В 1956 году молодые выпускники МХАТ Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша, Олег Табаков и Галина Волчек организовали "Студию молодых актеров", позднее получившую название театр-студия "Современник". Студию возглавил Ефремов. С тех пор жизнь Волчек до конца ее дней была неразрывно связана с "Современником". В 60-е театр стал символом хрущевской "оттепели", всего нового, свежего, молодого, прогрессивного. Чтобы достать билеты в "Современник", люди стояли в кассах ночами, каждый спектакль становился событием.

Режиссерский дебют Волчек состоялся в 1962 году – спектакль "Двое на качелях" по пьесе Уильяма Гибсона имел грандиозный успех и оставался в репертуаре театра более 30 лет. В 2015 году постановка вернулась в репертуар "Современника".

В 1970 году Ефремов ушел из "Современника" и возглавил МХАТ СССР имени Горького, который после раздела театра в 1987 году был переименован в МХТ имени Чехова. Для труппы уход лидера стал ударом. Было принято решение, что руководить театром станет худсовет. Однако в 1972 году коллектив единогласно выбрал главным режиссером Волчек. Против была только она сама. Как вспоминала Галина Борисовна, руководить она не хотела, плакала и боялась, но коллеги заверили, что будут ей помогать.

Более 45 лет Волчек, по ее признанию, выполняла в театре все обязанности, какие только есть. "Я работаю в театре сестрой-хозяйкой, директором столовой, кухаркой… Все должности, которые есть, занимает один человек — это я", - признавалась в интервью режиссер, отмечая, что чувство долга родилось раньше нее.

"Я всегда поражалась тому, как она столько лет "держит" театр. Это не только благодаря ее блистательному таланту и огромному авторитету, но силе и мощи ее характера. Волчек - дивная актриса и замечательный режиссер. Она состоялась в жизни во всех трех ипостасях: и как женщина - у нее прекрасный и талантливый сын Денис, и как артистка, и как режиссер", - рассказывала в интервью РИА Новости оперная дива Елена Образцова.

Волчек поставила в театре более 30 спектаклей, в числе которых "Три товарища", "Три сестры", "Вишневый сад", "Крутой маршрут", "Эшелон", "Мурлин Мурло", "Игра в джин". За спектакль "Обыкновенная история" по роману Ивана Гончарова режиссер была удостоена Государственной премии СССР. У Олега Табакова, сыгравшего одну из главных ролей, во время работы над постановкой случился инфаркт. "Галю все уговаривали заменить Табакова, но она категорически отказывалась и дождалась меня. Я этого ей никогда не забуду. Галина Борисовна – очень верный человек", - вспоминал в интервью РИА Новости Табаков.

В 1978 году "Современник" провел свои первые гастроли в США. В 2007 году после выступлений на Бродвее "Современник" стал первым зарубежным театром, получившим престижную театральную награду Drama Desk Award, которая впервые за многолетнюю историю существования была присуждена не национальному театру.

"Современник" стал первым российским театром, который провел большие гастроли в Лондоне в 2011 году. Труппа побывал на гастролях в Германии, Венгрии, Румынии, Польше, Израиле, Армении, Грузии, Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швейцарии, Франции, Украине и других странах.

© РИА Новости / Дмитрий Донской Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек дома с сыном режиссером Денисом Евстигнеевым © РИА Новости / Дмитрий Донской Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек дома с сыном режиссером Денисом Евстигнеевым

Успех театра не только в России, но и за рубежом худрук объясняла просто. "Современник" должен реагировать на то, что происходит в жизни, у театра и его творцов должно быть острейшее чувство времени, которое меняется с невероятной быстротой и силой. Я всегда считала, что залог жизнеспособности театра — в молодой труппе, которую я собирала с нежностью и любовью", - говорила в интервью РИА Новости Волчек.

Режиссер подчеркивала, что верит в классический репертуарный театр, "привлекающий людей не придумками на диване и разными фишками, а чем-то подлинным, настоящим", именно поэтому он непременно победит "модельеров от театра".

Нюрка - хлеборезка и другие

С головой уйдя в режиссуру и руководство театром, режиссер не забывала про свои актерские амбиции. В театре Волчек сыграла более двадцати разноплановых ролей в таких спектаклях, как "Вечно живые", "Пять вечеров", "Голый король", "Старшая сестра", "С любимыми не расставайтесь" и других. Ее последней работой в театре стала роль строптивой Марты в постановке 1984 года "Кто боится Вирджинии Вулф".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин Советская и российская актриса театра и кино, режиссёр, народная артистка СССР, главный режиссёр театра "Современник" Галина Волчек © РИА Новости / Анатолий Гаранин Советская и российская актриса театра и кино, режиссёр, народная артистка СССР, главный режиссёр театра "Современник" Галина Волчек

"Галю Волчек я знаю с 1954 года. Мы — студийцы славной школы-студии Художественного театра, которая нас воспитала такими, какие мы есть — верные искусству и не изменяющие заветам Станиславского и Немировича-Данченко. Я помню Галю, которая блистательно играла в дипломном спектакле "Вечно живые" в постановке Олега Ефремова, который и послужил началом "Современника". Она играла там Нюрку-хлеборезку. Все исполнители были хороши, но двух артистов, наиболее ярких, я помню до сих пор - Галю Волчек и Женю Евстигнеева", - вспоминал в интервью РИА Новости Олег Басилашвили.

Вместе с Басилашвили Волчек сыграла в культовом советском фильме Георгия Данелии "Осенний марафон". Небольшая характерная роль переводчицы, подруги Бузыкина, запомнилась абсолютно всем, но Волчек вспоминала, что так расстроилась, когда увидела себя в кадре, что долго рыдала и даже не пошла на премьеру.

Впервые на экране актриса появилась в роли служанки Мариторнес в фильме Григория Козинцева "Дон Кихот" (1957), далее последовали роли в фильмах "Король Лир", "Берегись автомобиля", "Русалочка", "Осенний марафон", "Таинственная страсть". Играя небольшие роли, она не давала шанса зрителю забыть или не заметить появление своих харизматичных героинь. Главные роли Волчек исполнила в детективе Леонида Аграновича "Свой", комедии "Маяковский смеется" по пьесе "Клоп" и сценарию "Позабудь про камин" Маяковского, где появилась в образах мадам Ренессанс и актрисы-халтурщицы.

В последние годы жизни здоровье Волчек начало давать сбои, она стала часто попадать в больницы, с 2014 года актриса страдала от прогрессирующей болезни позвоночника. В интервью она признавалась, что думает о преемнике, но не видит, кто мог бы пожертвовать всем ради театра, стать для него "родной матерью", как в свое время это сделала сама Волчек.