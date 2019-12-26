МИД пообещал зеркальный ответ на санкции против "Северного потока — 2"

"Я не буду говорить, как конкретно будут выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различных уровнях, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, подход, который называется симметричным, зеркальным, в качестве ответа никто не отменял", — сказала Захарова.

Санкции против российских трубопроводов

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и " Турецкий поток ".

Соединенные Штаты потребовали от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство. Allseas, занимающаяся прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.

При этом официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер заявил, что осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.

Достроить своими силами

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о наличии альтернативных вариантов достроить "Северный поток — 2.

Глава Минэнерго Александр Новак подчеркнул, что газопровод введут в эксплуатацию в 2020 году, и у России есть ресурсы для этого.

В частности, у " Газпрома " есть судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое сейчас находится в порту Находки. Еще в 2017 году зампред "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что это судно предоставило компании технологическую независимость при строительстве морских трубопроводов и проведении подводных операций.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу. Кроме них с призывами остановить строительство неоднократно выступали Великобритания, Польша и страны Балтии.