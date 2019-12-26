Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T20:20+0300
https://ria.ru/20191226/1562907069.html
МИД пообещал зеркальный ответ на санкции против "Северного потока — 2"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155341/42/1553414253_0:202:3065:1926_1036x0_80_0_0_7255360e2b9c4427aec25c921e791fe9.jpg
РИА Новости

МИД пообещал зеркальный ответ на санкции против "Северного потока — 2"

20:20 26.12.2019
10484
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала на брифинге, что Россия ответит на санкции США против "Северного потока — 2".
"Я не буду говорить, как конкретно будут выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различных уровнях, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, подход, который называется симметричным, зеркальным, в качестве ответа никто не отменял", — сказала Захарова.

Санкции против российских трубопроводов

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Соединенные Штаты потребовали от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство. Allseas, занимающаяся прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
При этом официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер заявил, что осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 12:36
Немецкие СМИ лидируют по числу публикаций о "Северном потоке — 2"

Достроить своими силами

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о наличии альтернативных вариантов достроить "Северный поток — 2.
Глава Минэнерго Александр Новак подчеркнул, что газопровод введут в эксплуатацию в 2020 году, и у России есть ресурсы для этого.
В частности, у "Газпрома" есть судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое сейчас находится в порту Находки. Еще в 2017 году зампред "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что это судно предоставило компании технологическую независимость при строительстве морских трубопроводов и проведении подводных операций.
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Вчера, 17:45
Песков рассказал о мощностях для завершения "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу. Кроме них с призывами остановить строительство неоднократно выступали Великобритания, Польша и страны Балтии.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия относится к газопроводу исключительно как к экономическому проекту. В Москве призывают не воспринимать его как инструмент влияния. Строительство "Северного потока — 2" активно поддерживают Германия, Австрия и Норвегия.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
251011226
Обсудить 42
Северный поток — 2Мария ЗахароваГазпромМИД РФРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Госпожа Захарова, Вы не называете ответные меры только потому, что их просто нет. Нам ответить нечем! И перестаньте, в который раз уже,сотрясать воздух пустыми словами. За державу обидно!! ПОЗОР!!!
26 декабря, 21:40
ВФВладимир Федотов
3300126
Лишь одни обещания, ставшие уже традиционными и для народа РФ и для недружественных партнёров, хотя уже никто не верит и все знают об их невыполнимости.
26 декабря, 21:16
Leonid
1840324
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Песков заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь
В Крыму прокомментировали заявление США о запуске поездов
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Песков рассказал о мощностях для завершения "Северного потока — 2"
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
Голикова объяснила, почему 31 декабря не сделали выходным
Обиделся на пиццу: украинский политолог сбежал из студии России 1
Украинский политолог сбежал из студии "России 1"
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Зарядка смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке гаджетов
Строительство газопровода Северный поток-2
Немецкие СМИ лидируют по числу публикаций о "Северном потоке — 2"
Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018
Экс-полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Черкасская ТЭЦ
Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России
Макет на стенде АО Объединенная судостроительная корпорация
В ОСК заявили о способности России создать судно-трубоукладчик
Президент РФ Владимир Путин
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Кадры с места ДТП с автобусом под Липецком
Появилось видео с места ДТП с автобусом Москва — Тбилиси
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Путин и Нетаньяху обсудили вопросы двухсторонних отношений
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
В России прокомментировали заявление США о запуске поездов в Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46Эксперты рассказали, что стало событием года для кадровиков
03:41Исследование: красная икра в маленьких баночках в декабре подешевела
03:37Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на Новый год
03:35Исследование: мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году
03:35"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в ноябре увеличился
03:31Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями
03:30Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
03:28В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях
03:26Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
Лента новостейМолния