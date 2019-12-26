Путин принял участие в новогоднем вечере в Большом театре

Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в торжественном вечере по случаю Нового года

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин с удовлетворением отметил, что торжественная встреча Нового года в этом году, как и в прошлом, проходит в Большом театре , праздничное настроение создает потрясающая музыка вкупе с неформальным общением.

Обращаясь к представителям общественности, членам правительства, Госсовета, заслуженным деятелям искусств, присутствующим на торжественном вечере, Путин с удовлетворением отметил, что торжество проходит в такой же атмосфере, как и в прошлом году.

"Многим такая встреча понравилась. Я понимаю, что все вы заняты, не хватает времени на посещение театра. Нас ждут прекрасные впечатления при просмотре шедевров мирового балета. Потрясающая музыка и хореография вместе с неформальным общением – все это создает праздничное настроение. Предновогодние дни всегда полны надежды, что каждый новый год принесет новые успехи. Но все готовы неизменно работать на общее благо, на лучшую жизнь людей", - сказал он.

Путин добавил, что всегда подводятся итоги прошедшего года, определяются их результаты. Он пожелал присутствующим, чтобы год был успешным, и пожелал крепкого здоровья.