Путин принял участие в новогоднем вечере в Большом театре

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин с удовлетворением отметил, что торжественная встреча Нового года в этом году, как и в прошлом, проходит в Большом театре, праздничное настроение создает потрясающая музыка вкупе с неформальным общением.
Обращаясь к представителям общественности, членам правительства, Госсовета, заслуженным деятелям искусств, присутствующим на торжественном вечере, Путин с удовлетворением отметил, что торжество проходит в такой же атмосфере, как и в прошлом году.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в торжественном вечере по случаю Нового года
Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в торжественном вечере по случаю Нового года
"Многим такая встреча понравилась. Я понимаю, что все вы заняты, не хватает времени на посещение театра. Нас ждут прекрасные впечатления при просмотре шедевров мирового балета. Потрясающая музыка и хореография вместе с неформальным общением – все это создает праздничное настроение. Предновогодние дни всегда полны надежды, что каждый новый год принесет новые успехи. Но все готовы неизменно работать на общее благо, на лучшую жизнь людей", - сказал он.
Путин добавил, что всегда подводятся итоги прошедшего года, определяются их результаты. Он пожелал присутствующим, чтобы год был успешным, и пожелал крепкого здоровья.
В этот раз в первом отделении будет балет Жоржа Бизе - Родиона Щедрина "Кармен-сюита", а во втором отделении - балет в одном действии на музыку П. И. Чайковского "Бриллианты".
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