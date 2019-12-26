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Победительница "Ты супер!" выступит на "Новогоднем квартирнике" НТВ
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РИА Новости

Победительница "Ты супер!" выступит на "Новогоднем квартирнике" НТВ

20:15 26.12.2019 (обновлено: 20:16 26.12.2019)
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© Фото : PR НТВПобедительница второго сезона проекта "Ты супер!" Диана Анкудинова на "Новогоднем квартирнике"
Победительница второго сезона проекта Ты супер! Диана Анкудинова на Новогоднем квартирнике
© Фото : PR НТВ
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Победительница второго сезона "Ты супер!" Диана Анкудинова выступит "Новогоднем квартирнике НТВ у Маргулиса" в ночь на 1 января.
Девочка будет участвовать в проекте уже в третий раз. В этом году вместе с группой "КинаНеБудет", Гошей Куценко и Оскаром Кучерой она исполнит детскую песню в форме рок-баллады.
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С каждой песней я отдаю часть своей души. Завершается "Ты супер!"
В три года Диану бросила родная мать, после чего девочка оказалась в детском доме. Одна из работниц учреждения подружилась с ней, а через некоторое время решила усыновить Диану.
В новогоднюю ночь на "Квартирнике" также вживую выступят около 70 музыкантов, среди которых Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Леонид Агутин, Андрей Макаревич, Александр Розенбаум, Валерия, Тамара Гвердцители, Николай Расторгуев, Валерий Сюткин, Сергей Галанин, Лариса Долина, Александр Маршал, Noize MC, группы "Чиж и Ко", "Би-2", "Сплин", "Сурганова и оркестр", Animal Джаz, Juno17. Кроме того, участие в концерте примет Николай Носков.
"Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса" выходит в эфир второй год подряд. В прошлом году проект положительно встретили зрители и критики.
Конкурс "Ты супер!" проводят телеканал НТВ, международное информационное агентство и радио Sputnik и Министерство просвещения России.
© Фото : PR НТВМузыкант группы "КинаНеБудет", Диана Анкудинова, Оскар Кучера, Гоша Куценко на "Новогоднем квартирнике"
Музыкант группы КинаНеБудет, Диана Анкудинова, Оскар Кучера, Гоша Куценко на Новогоднем квартирнике
© Фото : PR НТВ
Музыкант группы "КинаНеБудет", Диана Анкудинова, Оскар Кучера, Гоша Куценко на "Новогоднем квартирнике"
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НТВШоу "Ты супер"РоссияОбщество
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