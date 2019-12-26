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Культура
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Умерла Галина Волчек
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РИА Новости

Умерла Галина Волчек

20:05 26.12.2019 (обновлено: 22:36 26.12.2019)
256033
© РИА Новости / Сергей ПятаковХудожественный руководитель московского театра "Современник", режиссёр-постановщик Галина Волчек
Художественный руководитель московского театра Современник, режиссёр-постановщик Галина Волчек
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в московской клинике на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре "Современник".
О госпитализации Волчек с воспалением легких в Боткинскую больницу стало известно 24 декабря.
Накануне СМИ написали о резком ухудшении ее состояния.
Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве, в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.
В 1955-м окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие.
В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра "Современник". С 1989-го занимала пост его художественного руководителя.
Художественный руководитель театра Современник Галина Волчек
Вчера, 20:05
Биография Галины Волчек
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КультураУмерла Галина ВолчекГалина ВолчекМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Светлая память!!! Уходит эпоха...
26 декабря, 20:07
ИПИван Петров
83012900
Светлая память.
26 декабря, 20:13
llevone2017
45002202
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