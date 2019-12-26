Умерла Галина Волчек

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в московской клинике на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре "Современник".

О госпитализации Волчек с воспалением легких в Боткинскую больницу стало известно 24 декабря.

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Накануне СМИ написали о резком ухудшении ее состояния.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве, в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.

В 1955-м окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие.