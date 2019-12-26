Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T22:07+0300
https://ria.ru/20191226/1562906606.html
В автобусе, попавшем в ДТП под Липецком, находились граждане Грузии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156290/80/1562908027_0:59:698:452_1036x0_80_0_0_91f64ce812a6eba05390ac346172a241.jpg
РИА Новости

В автобусе, попавшем в ДТП под Липецком, находились граждане Грузии

20:04 26.12.2019 (обновлено: 22:07 26.12.2019)
6865
© Фото : ГУ МЧС России по Липецкой областиДТП в Становлянском районе Липецкой области
ДТП в Становлянском районе Липецкой области
© Фото : ГУ МЧС России по Липецкой области
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Все погибшие и пострадавшие при опрокидывании рейсового автобуса в Липецкой области являются гражданами Грузии, сообщил РИА новости представитель экстренных служб региона.
"По уточненным данным, при опрокидывании автобуса погибли два человека, еще 16 осматриваются врачами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, водитель и 17 пассажиров являются гражданами Грузии.
Ранее сообщалось, что ДТП, по данным главного управления МЧС по региону, произошло в 18.40 мск четверга на 356-м километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района.
Инспектор ГИБДД
Вчера, 18:26
В Ростовской области три человека погибли в ДТП
6542313
Обсудить 3
Липецкая областьГрузияПроисшествия
Рекомендуем
Художественный руководитель московского театра Современник, режиссёр-постановщик Галина Волчек
Умерла Галина Волчек
Детский сад
В Североморске на утреннике в детском саду умер Дед Мороз
Обиделся на пиццу: украинский политолог сбежал из студии России 1
Украинский политолог сбежал из студии "России 1"
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, прибывает на станцию Севастополь
Поцеловавшая поезд в Севастополь крымчанка объяснила свой поступок
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
В ДТП с автобусом в Липецкой области погибли два человека
Кадры с места ДТП с автобусом под Липецком
В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Перевернувшийся в Липецкой области автобус ехал из Москвы в Тбилиси
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
Кадры с места ДТП с автобусом под Липецком
Появилось видео с места ДТП с автобусом Москва — Тбилиси
Президент РФ Владимир Путин
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Президент РФ Владимир Путин
Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
Одна на всех должностях: ушла из жизни Галина Волчек
Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Экс-полицейских осудили за изнасилование дознавательницы в Уфе
Инспектор ГИБДД
В Ростовской области три человека погибли в ДТП
Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018
Экс-полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46Эксперты рассказали, что стало событием года для кадровиков
03:41Исследование: красная икра в маленьких баночках в декабре подешевела
03:37Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на Новый год
03:35Исследование: мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году
03:35"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в ноябре увеличился
03:31Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями
03:30Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
03:28В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях
03:26Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
Лента новостейМолния