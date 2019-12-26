В автобусе, попавшем в ДТП под Липецком, находились граждане Грузии

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Все погибшие и пострадавшие при опрокидывании рейсового автобуса в Липецкой области являются гражданами Грузии, сообщил РИА новости представитель экстренных служб региона.
"По уточненным данным, при опрокидывании автобуса погибли два человека, еще 16 осматриваются врачами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, водитель и 17 пассажиров являются гражданами Грузии.
Ранее сообщалось, что ДТП, по данным главного управления МЧС по региону, произошло в 18.40 мск четверга на 356-м километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района.
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