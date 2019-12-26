Проезд в городском транспорте Подмосковья подорожает на 3% с 2020 года

"Стоимость одной поездки по транспортной карте "Стрелка" составит 35 рублей 46 копеек в городском сообщении. Стоимость в пригородном сообщении составит 35 рублей 46 копеек плюс 4 рубля 48 копеек за каждые следующие 2,5 километра. Таким образом тарифы проиндексированы на 3%", - говорится в сообщении ведомства.

Стоимость разового билета, приобретаемого у водителя общественного транспорта, вырастет с 53 до 56 рублей при поездке по городу с увеличением на четыре рубля за каждые 2,5 километра. Цена поездки по льготной карте учащегося составит 17 рублей 73 копейки по городу с увеличением в 2 рубля 24 копейки за каждые 2,5 километра.