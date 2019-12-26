Минэнерго внесло в правительство проект энергостратегии до 2035 года

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минэнерго РФ внесло в правительство проект энергостратегии России до 2035 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Проект энергостратегии внесли в правительство", - сказали в ведомстве.
В ноябре министр энергетики Александр Новак говорил, что ведомство рассчитывает внести в правительство проект энергостратегии до 2035 года в конце ноября.
Энергостратегия, одобрение которой неоднократно откладывалось правительством, содержит задачи и целевые ориентиры по развитию отраслей топливно-энергетического комплекса.
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