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Минэнерго внесло в правительство проект энергостратегии до 2035 года
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РИА Новости

Минэнерго внесло в правительство проект энергостратегии до 2035 года

20:24 26.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТрансформаторы подстанции
Трансформаторы подстанции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минэнерго РФ внесло в правительство проект энергостратегии России до 2035 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Проект энергостратегии внесли в правительство", - сказали в ведомстве.
В ноябре министр энергетики Александр Новак говорил, что ведомство рассчитывает внести в правительство проект энергостратегии до 2035 года в конце ноября.
Энергостратегия, одобрение которой неоднократно откладывалось правительством, содержит задачи и целевые ориентиры по развитию отраслей топливно-энергетического комплекса.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи российского президента с членами кабинета министров в Доме правительства РФ. 26 декабря 2017
26 декабря 2017, 17:37
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Министерство энергетики РФАлександр НовакПравительство РФРоссияЭкономика
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