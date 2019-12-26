В РПЦ канонизировали приморского священника, погибшего в 1919 году

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Имя иерея Павла Лазарева включено в Собор новомучеников и исповедников Русской церкви по итогам заседания Синода РПЦ, сообщает в четверг синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Как сказано на сайте Владивостокской епархии РПЦ, священник Павел Лазарев погиб 20 мая (2 июня) 1919 года от рук красноармейцев. В 1918 году красная власть в Приморье временно потерпела поражение, но в тайге действовали партизанские отряды. В это время иерей Павел перешел на службу в Свято-Троицкий храм села Антоновка, который находился в лесистой местности. В 1919 году красные партизанские отряды под командованием Баранова арестовали священника. Он отверг требование партизан прилюдно объявить, что обманывал прихожан, и отказался отречься от веры, за что был расстрелян.