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Религия и мировоззрение
2019-12-26T19:49+0300
https://ria.ru/20191226/1562906035.html
В РПЦ канонизировали приморского священника, погибшего в 1919 году
https://cdn22.img.ria.ru/images/156290/58/1562905861_0:184:409:414_1036x0_80_0_0_4983ab1f2b9ef03b465fa6852ca898d1.jpg
РИА Новости

В РПЦ канонизировали приморского священника, погибшего в 1919 году

19:49 26.12.2019
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© сайт Московской городской епархии РПЦИкона Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
Икона Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
© сайт Московской городской епархии РПЦ
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Имя иерея Павла Лазарева включено в Собор новомучеников и исповедников Русской церкви по итогам заседания Синода РПЦ, сообщает в четверг синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"Важной темой заседания (Синода РПЦ – ред.) стало включение имени иерея Павла Лазарева в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской", — сообщил председатель отдела Владимир Легойда по итогам заседания Синода.
Как сказано на сайте Владивостокской епархии РПЦ, священник Павел Лазарев погиб 20 мая (2 июня) 1919 года от рук красноармейцев. В 1918 году красная власть в Приморье временно потерпела поражение, но в тайге действовали партизанские отряды. В это время иерей Павел перешел на службу в Свято-Троицкий храм села Антоновка, который находился в лесистой местности. В 1919 году красные партизанские отряды под командованием Баранова арестовали священника. Он отверг требование партизан прилюдно объявить, что обманывал прихожан, и отказался отречься от веры, за что был расстрелян.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской - список святых, пострадавших за веру в годы послереволюционных гонений на Церковь. Русская православная церковь молитвенно чтит их память 7 февраля (переходящая дата).
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьМоскварелигияОбщество
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