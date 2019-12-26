В ДТП с автобусом в Липецкой области погибли два человека

ВОРОНЕЖ, 26 дек - РИА Новости. Два человека погибли, еще 15 пострадали при съезде рейсового автобуса Москва - Тбилиси в кювет в Становлянском районе Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
ДТП, по данным главного управления МЧС по региону, произошло в 18.40 мск четверга на 356 километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района.
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"Перевернулся автобус Москва - Тбилиси. Сам перевернулся, потому что дорога ледяная. Погибли два человека, пассажиры", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в автобусе находись 17 человек, из них один ребенок. Количество пострадавших уточняется.