В ДТП с автобусом в Липецкой области погибли два человека

Крупные ДТП в России в 2019 году

Крупные ДТП в России в 2019 году

"Перевернулся автобус Москва - Тбилиси. Сам перевернулся, потому что дорога ледяная. Погибли два человека, пассажиры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в автобусе находись 17 человек, из них один ребенок. Количество пострадавших уточняется.