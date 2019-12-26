Театральной школе Олега Табакова присвоили статус вуза

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Театральной школе Олега Табакова присвоили статус высшего учебного заведения в соответствии с постановлением правительства, сообщили в пресс-службе театра.

"В год театра мы обратились к президенту России Владимиру Путину с инициативой о проведении на базе колледжа эксперимента по внедрению образовательных программ высшего образования, интегрированных с образовательными программами среднего общего образования. Для нас было невероятно радостным событием, что президент поддержал нашу инициативу!" - цитирует пресс-служба слова художественного руководителя театра Олега Табакова Владимира Машкова.

По словам Машкова, была одна нерешенная проблема, которая заключалась в том, что студенты в школе учились 3 года 10 месяцев и получали диплом о среднем профессиональном образовании. Затем при поступлении в профильный вуз выпускники Школы вынуждены были в полном объеме осваивать программу, повторно обучаясь тем же дисциплинам.

"Таким образом, общее время обучения "Актерскому мастерству" составляло 7 лет 10 месяцев. Такая ситуация сводила на нет идею раннего профессионального актерского образования, а ведь именно для этого создавалась театральная школа Олега Табакова. Наши выпускники должны как можно раньше выходить на сцену", - отметил Машков.

Он подчеркнул, что школа задумывалась и реализуется как уникальный проект. Во-первых, педагоги школы сами ездят по стране, чтобы найти талантливых ребят. Во-вторых, это школа-пансион, где все студенты живут и учатся в одном месте на полном обеспечении. И в-третьих, все педагоги школы - ведущие артисты театра Олега Табакова и его прямые ученики, так что знание профессии передается из рук в руки.

"Теперь мы сможем обучать ребят по интегрированной программе среднего общего и высшего образования. Срок обучения составит пять лет. И наши студенты по окончании школы смогут получить диплом о высшем профессиональном образовании по специальности "Актерское искусство", - отметил Машков.

Он выразил благодарность всем, кто, "вникнув в суть сложнейшей ситуации, счел нужным помочь".