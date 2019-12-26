Посол России в Ливане призвал избегать партийных разногласий в стране

"Новому кабинету будет важно сосредоточиться на решении практических вопросов: улучшения функционирования госаппарата, ликвидации коррупционных схем, экономии госсредств, поощрении производства. В то же время в широком плане на политической арене необходимо находить общий знаменатель позиций по антикризисной повестке дня. Чего точно не надо делать - так это заострять существующие между партиями разногласия, в частности по проблемам региона", - сказал РИА Новости Засыпкин.

Представитель оппозиционной партии "Сабаа" Георг Рахбани и лидер Ливанской коммунистической партии Ханна Гхариб ранее в беседе с РИА Новости также заявляли о необходимости формирования "правительства спасения". По их мнению, новый кабинет министров не должен представлять интересы правящих партий, скорее министры должны быть независимыми профильными специалистами, кандидатуры которых поддержит население.

В связи с назначением Хассана Дияба на пост премьер-министра в разных городах Ливана возобновились многотысячные антиправительственные митинги. Часть активистов заявила, что они против нового премьера, так как считают его назначение неправомерным результатом договоренностей политических кругов, против которых они выступают. Другая часть демонстрантов посчитала необходимым дать новому премьеру шанс сформировать правительство и действовать, судя по его делам, так как страна нуждается в правительстве и в принятии решений по выводу Ливана из кризиса. Сам Дияб заявил о готовности сформировать правительство в ближайшие шесть недель путем переговоров с политическими силами страны и представителями народных движений.