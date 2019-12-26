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Посол России в Ливане призвал избегать партийных разногласий в стране
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РИА Новости

Посол России в Ливане призвал избегать партийных разногласий в стране

19:41 26.12.2019
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© Фото : пресс-служба посольства РФ в ЛиванеПосол РФ в Ливане Александр Засыпкин
Посол РФ в Ливане Александр Засыпкин
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Ливане
БЕЙРУТ, 26 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Новому кабинету министров Ливана предстоит решить практические вопросы и улучшить работу государственного аппарата, для эффективного взаимодействия политических сил в стране необходимо избегать акцентирования внимания на разногласиях между партиями, считает посол РФ в Ливане Александр Засыпкин.
"Новому кабинету будет важно сосредоточиться на решении практических вопросов: улучшения функционирования госаппарата, ликвидации коррупционных схем, экономии госсредств, поощрении производства. В то же время в широком плане на политической арене необходимо находить общий знаменатель позиций по антикризисной повестке дня. Чего точно не надо делать - так это заострять существующие между партиями разногласия, в частности по проблемам региона", - сказал РИА Новости Засыпкин.
По мнению посла, по вопросу формирования нового кабинета министров "емко" выразился спикер парламента Набих Берри, по словам которого, Ливану необходимо "правительство спасения", которое обеспечило бы выход из финансово-экономического кризиса.
Представитель оппозиционной партии "Сабаа" Георг Рахбани и лидер Ливанской коммунистической партии Ханна Гхариб ранее в беседе с РИА Новости также заявляли о необходимости формирования "правительства спасения". По их мнению, новый кабинет министров не должен представлять интересы правящих партий, скорее министры должны быть независимыми профильными специалистами, кандидатуры которых поддержит население.
Посол РФ в Ливане Александр Засыпкин
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Президент Ливана Мишель Аун 19 декабря после проведения парламентских консультаций назначил бывшего министра образования Хассана Дияба на пост премьер-министра и поручил сформировать новое правительство. За кандидатуру Дияба проголосовали 69 депутатов от шиитских партий "Хезболлах" и "Харакет Амаль", а также союзной им христианской партии "Свободное патриотическое движение" (СПД).
В связи с назначением Хассана Дияба на пост премьер-министра в разных городах Ливана возобновились многотысячные антиправительственные митинги. Часть активистов заявила, что они против нового премьера, так как считают его назначение неправомерным результатом договоренностей политических кругов, против которых они выступают. Другая часть демонстрантов посчитала необходимым дать новому премьеру шанс сформировать правительство и действовать, судя по его делам, так как страна нуждается в правительстве и в принятии решений по выводу Ливана из кризиса. Сам Дияб заявил о готовности сформировать правительство в ближайшие шесть недель путем переговоров с политическими силами страны и представителями народных движений.
В Ливане 17 октября начались антиправительственные демонстрации. Несмотря на отставку правительства Саада Харири 29 октября, волнения в стране не прекратились. Экономическая и финансовая ситуация продолжают находиться в кризисном положении. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций.
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Мишель АунСаад ХаририАлександр ЗасыпкинНабих БерриХезболлаРоссияЛиванВ мире
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