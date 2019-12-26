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В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус
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РИА Новости

В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус

19:37 26.12.2019 (обновлено: 22:06 26.12.2019)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Два человека погибли в результате аварии рейсового автобуса Москва — Тбилиси в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Собеседник агентства уточнил, что машина съехала в кювет на скользкой дороге.
По его словам, оба погибших были пассажирами.
Всего в автобусе находились 19 человек — два водителя и 17 пассажиров — все они граждане Грузии.
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По информации ГУ МЧС по региону, авария произошла около 18:40 на 356-м километре трассы М-4 "Дон", вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района.
К ликвидации последствий привлекли 50 человек и 17 единиц техники.
По данным властей Липецкой области, автобус принадлежит частному лицу и зарегистрирован в Грузии.
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