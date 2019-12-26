В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Два человека погибли в результате аварии рейсового автобуса Москва — Тбилиси в Два человека погибли в результате аварии рейсового автобуса Москва — Тбилиси в Липецкой области , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Собеседник агентства уточнил, что машина съехала в кювет на скользкой дороге.

По его словам, оба погибших были пассажирами.

Всего в автобусе находились 19 человек — два водителя и 17 пассажиров — все они граждане Грузии.

Девять человек получили травмы, среди них — ребенок 2014 года рождения, его доставили в травмпункт Ельца. Пять человек госпитализировали в елецкую больницу № 1, из них двое находятся в тяжелом состоянии, три человека — в состоянии средней тяжести.

К ликвидации последствий привлекли 50 человек и 17 единиц техники.