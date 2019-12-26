В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Два человека погибли в результате аварии рейсового автобуса Москва — Тбилиси в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Собеседник агентства уточнил, что машина съехала в кювет на скользкой дороге.
По его словам, оба погибших были пассажирами.
Всего в автобусе находились 19 человек — два водителя и 17 пассажиров — все они граждане Грузии.
Девять человек получили травмы, среди них — ребенок 2014 года рождения, его доставили в травмпункт Ельца. Пять человек госпитализировали в елецкую больницу № 1, из них двое находятся в тяжелом состоянии, три человека — в состоянии средней тяжести.
К ликвидации последствий привлекли 50 человек и 17 единиц техники.
По данным властей Липецкой области, автобус принадлежит частному лицу и зарегистрирован в Грузии.
10 декабря, 23:42В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус