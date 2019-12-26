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Посол России в Ливане прокомментировал санкции США против "Хезболлах"
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РИА Новости

Посол России в Ливане прокомментировал санкции США против "Хезболлах"

19:31 26.12.2019
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© Фото : пресс-служба посольства РФ в ЛиванеПосол РФ в Ливане Александр Засыпкин
Посол РФ в Ливане Александр Засыпкин
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Ливане
БЕЙРУТ, 26 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Планы Вашингтона оказать давление на "Хезболлах" путем применения санкций и вмешательства в протестные движения не дали ожидаемого эффекта, заявил РИА Новости посол России в Ливане Александр Засыпкин.
"В канве кампании давления на Иран и его союзника - "Хезболлах" - США в последнее время все более активно воздействовали на внутриливанскую обстановку. Приняли финансовые санкции под лозунгом борьбы с "Хезболлах", хотя оно не имеет счетов в ливанских банках. Попытались влиять на протестное движение, доходя до утверждений, что оно направлено против "Хезболлах". Но получилось так, что во всей этой атмосфере банковская система Ливана, которая считалась надежной и была полностью подконтрольна американскому казначейству, в одночасье лишилась долларовой наличности. Пострадали население и экономика. Вместе с тем "Хезболлах" и её союзники сохранили прочные позиции, американский нажим в этом плане не сработал", - сказал Засыпкин.
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По словам посла, США таким образом действуют вопреки существующему консенсусу в поддержку безопасности и стабильности в Ливане как безусловного приоритета, который присутствует в созданной несколько лет назад Международной группе поддержки Ливана, в которую входят основные внешние стороны.
"Дело в характере симпатий. Проявить понимание законных требований народа это одно, а попытаться оседлать "революцию", подстроить под свои геополитические цели – это другое. Хотя многие участники протестов отвергают или отрицают внешнее влияние, но оно есть, причем постоянно усиливается", - добавил Засыпкин, отвечая на вопрос о том, как ведут себя внешние стороны в сложившейся ситуации в Ливане.
Говоря о позиции России, глава дипмиссии отметил, что в отношении массового движения Москва выступает за то, чтобы оно было вовлечено в конструктивный политический диалог на национальном уровне, вносило позитивный вклад в решение стоящих перед страной проблем, учитывая, что оно имеет серьезный патриотический потенциал.
В Ливане 17 октября начались антиправительственные демонстрации. Несмотря на отставку правительства Саада Харири 29 октября, волнения в стране не прекратились. Экономическая и финансовая ситуация продолжают находиться в кризисном положении. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций.
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