Посол России в Ливане прокомментировал санкции США против "Хезболлах"

БЕЙРУТ, 26 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Планы Вашингтона оказать давление на Планы Вашингтона оказать давление на "Хезболлах" путем применения санкций и вмешательства в протестные движения не дали ожидаемого эффекта, заявил РИА Новости посол России в Ливане Александр Засыпкин

"В канве кампании давления на Иран и его союзника - "Хезболлах" - США в последнее время все более активно воздействовали на внутриливанскую обстановку. Приняли финансовые санкции под лозунгом борьбы с "Хезболлах", хотя оно не имеет счетов в ливанских банках. Попытались влиять на протестное движение, доходя до утверждений, что оно направлено против "Хезболлах". Но получилось так, что во всей этой атмосфере банковская система Ливана , которая считалась надежной и была полностью подконтрольна американскому казначейству, в одночасье лишилась долларовой наличности. Пострадали население и экономика. Вместе с тем "Хезболлах" и её союзники сохранили прочные позиции, американский нажим в этом плане не сработал", - сказал Засыпкин.

По словам посла, США таким образом действуют вопреки существующему консенсусу в поддержку безопасности и стабильности в Ливане как безусловного приоритета, который присутствует в созданной несколько лет назад Международной группе поддержки Ливана, в которую входят основные внешние стороны.

"Дело в характере симпатий. Проявить понимание законных требований народа это одно, а попытаться оседлать "революцию", подстроить под свои геополитические цели – это другое. Хотя многие участники протестов отвергают или отрицают внешнее влияние, но оно есть, причем постоянно усиливается", - добавил Засыпкин, отвечая на вопрос о том, как ведут себя внешние стороны в сложившейся ситуации в Ливане.

Говоря о позиции России, глава дипмиссии отметил, что в отношении массового движения Москва выступает за то, чтобы оно было вовлечено в конструктивный политический диалог на национальном уровне, вносило позитивный вклад в решение стоящих перед страной проблем, учитывая, что оно имеет серьезный патриотический потенциал.