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Поцеловавшая поезд в Севастополь крымчанка объяснила свой поступок
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РИА Новости

Поцеловавшая поезд в Севастополь крымчанка объяснила свой поступок

19:26 26.12.2019 (обновлено: 19:46 26.12.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, прибывает на станцию Севастополь
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, прибывает на станцию Севастополь
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, прибывает на станцию Севастополь. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Жительница Севастополя Александра Петрушкевич рассказала в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1", почему поцеловала первый поезд, прибывший в город по Крымскому мосту.
По словам женщины, столь эмоциональная реакция — это крик души севастопольцев.
"Поцелуи были посланы рабочим, строителям, золотым российским умам, которые создали такой гигант нашего времени", — рассказала Петрушкевич.
Она попросила жителей Украины ничего не говорить в адрес крымчан.
"Рвите себе нервы, а мы абсолютно на вас не реагируем. Вы просто для нас ноль. И мы счастливы, что ушли от вас", — заявила женщина.
Она назвала Крымский мост "железнодорожной пуповиной", которую никто не в состоянии перерубить, и добавила, что крымчане не дадут манипулировать собой.
"Мы с Россией, мы россияне. Это русская земля", — заключила Петрушкевич.
Кроме того, она отметила, что теперь может наслаждаться жизнью и поехать на поезде в Москву или Петербург.
Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту
25 декабря, 04:39
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

Запуск поездов по мосту

В понедельник президент Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста для движения пассажирских составов. Российский лидер лично проехал на поезде "Таврия" в кабине машиниста.
А в среду, 25 декабря, в Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга, состоящий из 17 одноэтажных вагонов. Он преодолел расстояние почти в 2,5 тысячи километров за 43,5 часа.
Крымский мост стал самым протяженным в России — длина конструкции составила 19 километров. Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года — на семь месяцев раньше запланированного срока.
Грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.
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Обсудить 43
Александра ПетрушкевичКрымский мостМоскваСевастопольРоссияОбщество
Популярные комментарии
Если все будут целовать поезда, их придётся постоянно подкрашивать. 🤔
26 декабря, 19:30
Naum Vygodsky
41210320
Дезентирия и маляров не щадит :)
26 декабря, 20:16
bboba608
4500221
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