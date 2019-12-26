Корреспондента "Новой газеты" отпустили после допроса

"Юлию Полухину отпустили с Петровки, 38. Сейчас она находится дома. "Новая газета" еще раз выражает недоумение и возмущение действиями следственных органов, не обратившихся в редакцию за необходимой информацией, пришедших в 6 утра с обысками домой к журналистке, где находились малолетние дети, и недопуском к ней адвоката", - говорится на сайте издания.