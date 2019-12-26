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Корреспондента "Новой газеты" отпустили после допроса
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РИА Новости

Корреспондента "Новой газеты" отпустили после допроса

19:23 26.12.2019 (обновлено: 19:27 26.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Корреспондента "Новой газеты" Юлию Мартовалиеву отпустили из ГУ МВД, сообщает официальный сайт издания.
СК РФ ранее сообщал, что обыски у корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой (Полухиной) прошли из-за уголовного дела против руководителей и членов региональной общественной организации "Единые народные общинные товарищества" ("Е.Н.О.Т. корп."), которая, по данным СМИ, является военизированным объединением. Саму журналистку забрали на допрос, сообщал СК РФ.
"Юлию Полухину отпустили с Петровки, 38. Сейчас она находится дома. "Новая газета" еще раз выражает недоумение и возмущение действиями следственных органов, не обратившихся в редакцию за необходимой информацией, пришедших в 6 утра с обысками домой к журналистке, где находились малолетние дети, и недопуском к ней адвоката", - говорится на сайте издания.
Согласно сообщению СК РФ, краснодарские следователи расследуют дело против представителей Е.Н.О.Т. по статьям "кража", "разбой", "организация преступного сообщества" и "бандитизм". Отмечается, что следствие получило данные, что по месту жительства Мартовалиевой могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность данных лиц.
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Юлия МартовалиеваНовая газетаСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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