Пресс-служба Нетаньяху раскрыла детали его разговора с Путиным

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным , обсудив Сирию и Иран и затронув тему осужденной в РФ за наркотики израильтянки, сообщила пресс-служба израильского премьера.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили Иран и ситуацию в Сирии. Премьер-министр вновь обратился к президенту с просьбой помиловать Нааму Иссахар . Президент Путин поздравил премьер-министра Нетаньяху с праздником Хануки, а премьер-министр Нетаньяху поздравил президента с наступающим Новым годом", - говорится в сообщении пресс-службы израильского премьер-министра.

В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Нааме Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.

Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.