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Пресс-служба Нетаньяху раскрыла детали его разговора с Путиным
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РИА Новости

Пресс-служба Нетаньяху раскрыла детали его разговора с Путиным

19:09 26.12.2019 (обновлено: 19:14 26.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, обсудив Сирию и Иран и затронув тему осужденной в РФ за наркотики израильтянки, сообщила пресс-служба израильского премьера.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили Иран и ситуацию в Сирии. Премьер-министр вновь обратился к президенту с просьбой помиловать Нааму Иссахар. Президент Путин поздравил премьер-министра Нетаньяху с праздником Хануки, а премьер-министр Нетаньяху поздравил президента с наступающим Новым годом", - говорится в сообщении пресс-службы израильского премьер-министра.
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Вчера, 19:12
Путин и Нетаньяху обсудили вопросы двухсторонних отношений
В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Нааме Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.
Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начал подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которая будет подана в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
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Наама ИссахарВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуСирияРоссияИзраильВ мире
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