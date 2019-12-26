Мексика обратится в суд ООН из-за ситуации с посольством в Боливии

МЕХИКО, 26 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что правительство намерено сегодня же подать иск в Международный суд ООН против действующих властей Боливии о воспрепятствовании работе дипломатической миссии Мексики в Ла-Пасе.

"Сегодня мы подадим в Международный суд ООН иск о нарушении дипломатических операций. Мы рассчитываем на сохранение и уважение неприкосновенности объектов (дипмиссии - ред.) и людей, находящихся внутри", - заявил Эбрард, трансляция опубликована в Twitter президента Лопеса Обрадора.

По мнению правительства Мексики, требования действующего правительства Боливии о выдаче находящихся на территории посольства в Ла-Пасе членов правительства Эво Моралеса, которых теперь обвиняют в преступлениях против государства, неправомочны, поскольку обвинения были выдвинуты после предоставления убежища.

"15 ноября им предоставлено убежище, 26-го нам сообщают, что есть ордера на арест против четырех просителей. Согласно международному праву, преобладает право на убежище, учитывая, что ордера на арест выданы через 11 дней", - пояснил Эбрард.

Ранее МИД Мексики выразил глубокую обеспокоенность "избыточным присутствием" сотрудников спецслужб в районе своего посольства в Боливии и заявил, что речь идет о нарушении Венской конвенции. Глава МИД временного правительства Боливии Карен Лонгарик заявила в ответ, что силовики вокруг посольства Мексики в Ла-Пасе следят за лицами, запросившими убежище в Мексике, и заверила в уважении иммунитета дипломатического представительства.

В мексиканском посольстве в Ла-Пасе в настоящий момент находятся девять чиновников из правительства бывшего президента Боливии Эво Моралеса, покинувшего должность 10 ноября. Четверо из них - глава президентской администрации, министры культуры, юстиции и обороны - обвиняются в подстрекательстве к мятежу и терроризме.