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Мексика обратится в суд ООН из-за ситуации с посольством в Боливии
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РИА Новости

Мексика обратится в суд ООН из-за ситуации с посольством в Боливии

19:06 26.12.2019
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© РИА Новости / POOL/Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Архивное фото
МЕХИКО, 26 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что правительство намерено сегодня же подать иск в Международный суд ООН против действующих властей Боливии о воспрепятствовании работе дипломатической миссии Мексики в Ла-Пасе.
"Сегодня мы подадим в Международный суд ООН иск о нарушении дипломатических операций. Мы рассчитываем на сохранение и уважение неприкосновенности объектов (дипмиссии - ред.) и людей, находящихся внутри", - заявил Эбрард, трансляция опубликована в Twitter президента Лопеса Обрадора.
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По мнению правительства Мексики, требования действующего правительства Боливии о выдаче находящихся на территории посольства в Ла-Пасе членов правительства Эво Моралеса, которых теперь обвиняют в преступлениях против государства, неправомочны, поскольку обвинения были выдвинуты после предоставления убежища.
"15 ноября им предоставлено убежище, 26-го нам сообщают, что есть ордера на арест против четырех просителей. Согласно международному праву, преобладает право на убежище, учитывая, что ордера на арест выданы через 11 дней", - пояснил Эбрард.
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Ранее МИД Мексики выразил глубокую обеспокоенность "избыточным присутствием" сотрудников спецслужб в районе своего посольства в Боливии и заявил, что речь идет о нарушении Венской конвенции. Глава МИД временного правительства Боливии Карен Лонгарик заявила в ответ, что силовики вокруг посольства Мексики в Ла-Пасе следят за лицами, запросившими убежище в Мексике, и заверила в уважении иммунитета дипломатического представительства.
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Боливия присоединилась к Группе Лимы
В мексиканском посольстве в Ла-Пасе в настоящий момент находятся девять чиновников из правительства бывшего президента Боливии Эво Моралеса, покинувшего должность 10 ноября. Четверо из них - глава президентской администрации, министры культуры, юстиции и обороны - обвиняются в подстрекательстве к мятежу и терроризме.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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Жанин АньесМИД МексикиЭво МоралесМеждународный суд ООНБоливияМексикаВ мире
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