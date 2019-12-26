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Путин обсудил с премьером Италии итоги "нормандского саммита"
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РИА Новости

Путин обсудил с премьером Италии итоги "нормандского саммита"

19:01 26.12.2019 (обновлено: 19:04 26.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по просьбе премьер-министра Италии Джузеппе Конте рассказал в ходе телефонного разговора об итогах саммита "нормандской четверки", подчеркнута необходимость выполнения достигнутых договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля.
"По просьбе Джузеппе Конте Владимир Путин информировал об итогах саммита "нормандской четверки" 9 декабря в Париже. Подчеркнута необходимость последовательного выполнения минского комплекса мер и достигнутых в "нормандском формате" договоренностей, прежде всего – по обеспечению на постоянной основе действия особого статуса Донбасса с его закреплением в Конституции Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, были затронуты некоторые аспекты нынешней обстановки в Сирии, а также рассмотрены вопросы двусторонней повестки дня, подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-итальянского сотрудничества.
"Владимир Путин и Джузеппе Конте тепло поздравили друг друга по случаю рождественских и новогодних праздников. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавляется в сообщении.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
12 декабря, 16:25
Встреча глав МИД и Минобороны России и Италии прорабатывается
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СирияДжузеппе Конте"Нормандская четверка"Владимир ПутинРоссияИталияВ мире
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