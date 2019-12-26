Путин и Нетаньяху обсудили вопросы двухсторонних отношений

"Обсуждены актуальные темы региональной повестки дня, а также некоторые вопросы двусторонних отношений в контексте запланированного на январь 2020 года визита Президента России в Израиль", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями в связи с новогодними и рождественскими праздниками и отмечаемой в Израиле Ханукой.