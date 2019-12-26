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Путин и Нетаньяху обсудили вопросы двухсторонних отношений
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РИА Новости

Путин и Нетаньяху обсудили вопросы двухсторонних отношений

19:12 26.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
 Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ряд вопросов двусторонних отношений в контексте запланированного на январь 2020 года визита президента России в Израиль, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные темы региональной повестки дня, а также некоторые вопросы двусторонних отношений в контексте запланированного на январь 2020 года визита Президента России в Израиль", - говорится в сообщении.
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Кроме того, Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями в связи с новогодними и рождественскими праздниками и отмечаемой в Израиле Ханукой.
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Владимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильПолитика
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