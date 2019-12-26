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Религия и мировоззрение
2019-12-26T18:57+0300
https://ria.ru/20191226/1562904408.html
РПЦ поддержала инициативу о всеправославном совещании
https://cdn21.img.ria.ru/images/155951/85/1559518595_0:257:2500:1663_1036x0_80_0_0_789e27d2df141e51885159c169c9b702.jpg
РИА Новости

РПЦ поддержала инициативу о всеправославном совещании

18:57 26.12.2019
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© пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Сергей ВласовЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
© пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Сергей Власов
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви поддержал инициативу Иерусалимского патриарха Феофила о проведении Всеправославного совещания всех предстоятелей для преодоления раскола в православном мире, говорится в постановлении Синода.
"Положительно оценить инициативу блаженнейшего патриарха Иерусалимского Феофила, направленную на преодоление разделений и восстановление единства в православной церкви", - говорится в постановлении, которое публикует сайт Московского патриархата.
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Вчера, 18:14Религия и мировоззрение
РПЦ надеется на пересмотр Александрийским патриархатом решения по ПЦУ
Ранее Иерусалимский патриарх предложил всем предстоятелям поместных Церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Данная инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре. Аналогичное предложение высказали и глава Албанской церкви архиепископ Анастасий, а также ряд иерархов Элладской и Кипрской церквей.
В ходе своего заседания иерархи Синода РПЦ также отметили важность визита патриарха Феофила "для укрепления традиционно добрых отношений между Русской и Иерусалимской православными церквами".
Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
17 декабря, 13:17Религия и мировоззрение
Священники из Африки призвали патриарха Феодора отозвать признание ПЦУ
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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Религия и мировоззрениеСвященный Синод РПЦНовости - Религия и мировоззрениеФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Русская православная церковьУкраинарелигияВ мире
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