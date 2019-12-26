РПЦ поддержала инициативу о всеправославном совещании

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви поддержал инициативу Иерусалимского патриарха Феофила о проведении Всеправославного совещания всех предстоятелей для преодоления раскола в православном мире, говорится в постановлении Синода.

"Положительно оценить инициативу блаженнейшего патриарха Иерусалимского Феофила, направленную на преодоление разделений и восстановление единства в православной церкви", - говорится в постановлении , которое публикует сайт Московского патриархата.

Ранее Иерусалимский патриарх предложил всем предстоятелям поместных Церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Данная инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре. Аналогичное предложение высказали и глава Албанской церкви архиепископ Анастасий, а также ряд иерархов Элладской и Кипрской церквей.

В ходе своего заседания иерархи Синода РПЦ также отметили важность визита патриарха Феофила "для укрепления традиционно добрых отношений между Русской и Иерусалимской православными церквами".

В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.