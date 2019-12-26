Японское ТВ ошибочно сообщило о падении ракеты КНДР в водах у Хоккайдо

"Информационное сообщение от 00.22 (пятницы по местному времени, 18.30 четверга мск) о падении северокорейской ракеты было ошибочным", — говорится в сообщении телеканала.
В последние месяцы официальный Пхеньян постоянно выступает с заявлениями о том, что уже достаточно шел на встречу США в переговорах. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество".
В декабре КНДР сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые, как полагают эксперты, были тестированиями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты. Кроме этого, КНДР 21 декабря провела расширенное заседание Центрального военного комитета Трудовой партии, на котором Ким Чен Ын подчеркнул важность обороны и улучшения возможностей армии страны в "сложной внутренней и внешней ситуации".
24 декабря, 21:07ООН призывает руководство КНДР возобновить переговоры с США