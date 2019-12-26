Японское ТВ ошибочно сообщило о падении ракеты КНДР в водах у Хоккайдо

"Информационное сообщение от 00.22 (пятницы по местному времени, 18.30 четверга мск) о падении северокорейской ракеты было ошибочным", — говорится в сообщении телеканала.

В последние месяцы официальный Пхеньян постоянно выступает с заявлениями о том, что уже достаточно шел на встречу США в переговорах. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество".