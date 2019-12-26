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Японское ТВ ошибочно сообщило о падении ракеты КНДР в водах у Хоккайдо
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РИА Новости

Японское ТВ ошибочно сообщило о падении ракеты КНДР в водах у Хоккайдо

18:50 26.12.2019 (обновлено: 19:12 26.12.2019)
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© AP Photo / KRTЗапуск ракет в КНДР
Запуск ракет в КНДР
© AP Photo / KRT
ТОКИО, 26 дек – РИА Новости. Японский телеканал NHK по ошибке сообщил о пуске северокорейской ракеты, которая, как утверждал изначально телеканал, упала в воды в районе северного острова Хоккайдо.
"Информационное сообщение от 00.22 (пятницы по местному времени, 18.30 четверга мск) о падении северокорейской ракеты было ошибочным", — говорится в сообщении телеканала.
В последние месяцы официальный Пхеньян постоянно выступает с заявлениями о том, что уже достаточно шел на встречу США в переговорах. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество".
В декабре КНДР сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые, как полагают эксперты, были тестированиями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты. Кроме этого, КНДР 21 декабря провела расширенное заседание Центрального военного комитета Трудовой партии, на котором Ким Чен Ын подчеркнул важность обороны и улучшения возможностей армии страны в "сложной внутренней и внешней ситуации".
Стефан Дюжаррик
24 декабря, 21:07
ООН призывает руководство КНДР возобновить переговоры с США
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ХоккайдоКим Чен ЫнКНДРЯпонияСШАПроисшествияВ мире
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