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2019-12-26T18:53+0300
https://ria.ru/20191226/1562904079.html
Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Ливии

18:47 26.12.2019 (обновлено: 18:53 26.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДружининВладимир Путин и Джузеппе Конте
Владимир Путин и Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Владимир Путин и Джузеппе Конте. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте ситуацию в Ливии, акцентирована необходимость разрешения кризиса мирным путем, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждена ситуация в Ливии. С обеих сторон акцентирована необходимость разрешения кризиса мирным путем. В этой связи выражена поддержка усилиям международного сообщества по содействию внутриливийскому урегулированию при посредничестве ООН", - говорится в сообщении.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Джузеппе КонтеВладимир ПутинЛивияРоссияИталияПолитика
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