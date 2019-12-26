Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Ливии

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте ситуацию в Ливии, акцентирована необходимость разрешения кризиса мирным путем, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждена ситуация в Ливии. С обеих сторон акцентирована необходимость разрешения кризиса мирным путем. В этой связи выражена поддержка усилиям международного сообщества по содействию внутриливийскому урегулированию при посредничестве ООН", - говорится в сообщении.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.