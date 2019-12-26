В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждена шахта, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке поврежден в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в четверг журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.
"Сегодня в 12.15 (мск) боевики 28-й бригады (ВС Украины – ред.), стараясь спровоцировать нас на ответный огонь, выпустили три гранаты по нашей территории, разрыв которых повредил вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Старомихайловке", - сказал Астрахань.
В Минугля ДНР отметили, что шахта работает в штатном режиме.
Шахта имени Челюскинцев является действующей. Находится в Петровском районе Донецка.
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