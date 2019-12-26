Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T18:47+0300
https://ria.ru/20191226/1562904049.html
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждена шахта, заявили в ДНР
https://cdn24.img.ria.ru/images/119516/88/1195168883_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_890a2ddd2eb7f6c74fc9f39d6b822264.jpg
РИА Новости

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждена шахта, заявили в ДНР

18:47 26.12.2019
579
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке поврежден в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в четверг журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.
"Сегодня в 12.15 (мск) боевики 28-й бригады (ВС Украины – ред.), стараясь спровоцировать нас на ответный огонь, выпустили три гранаты по нашей территории, разрыв которых повредил вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Старомихайловке", - сказал Астрахань.
В Минугля ДНР отметили, что шахта работает в штатном режиме.
Шахта имени Челюскинцев является действующей. Находится в Петровском районе Донецка.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
000190
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)В мире
Рекомендуем
Украинские военнослужащие
В ДНР заявили, что украинский грузовик подорвался на мине в Донбассе
Окраина Горловки
КПП "Горловка" временно приостановит работу 29 декабря, сообщили в ЛНР
Люди Донбасса. Есть люди, которые готовы услышать эту правду. Наталья Никанорова о том, почему люди возвращаются в Донбасс
Наталья Никонорова о том, почему люди возвращаются в Донбасс
Кети Топурия
Деньгов рассказал об отношениях с Кети Топурия
Запуск ракет в КНДР
Японское ТВ ошибочно сообщило о падении ракеты КНДР в водах у Хоккайдо
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард
Мексика обратится в суд ООН из-за ситуации с посольством в Боливии
БПЛА ВСУ
В ДНР заявили об уничтожении БПЛА силовиков во время обстрела Горловки
Художественный руководитель театра Современник Галина Волчек
Состояние Галины Волчек остается стабильным, сообщили в театре
Обиделся на пиццу: украинский политолог сбежал из студии России 1
Украинский политолог сбежал из студии "России 1"
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Пресс-служба Нетаньяху раскрыла детали его разговора с Путиным
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Силовики разместили зенитные установки в Донбассе, заявили в ЛНР
Украинские гривны
У Украины кончились деньги: в стране разразился бюджетный кризис
Президент РФ Владимир Путин
Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Путин и Нетаньяху обсудили вопросы двухсторонних отношений
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Путин обсудил с премьером Италии итоги "нормандского саммита"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46Эксперты рассказали, что стало событием года для кадровиков
03:41Исследование: красная икра в маленьких баночках в декабре подешевела
03:37Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на Новый год
03:35Исследование: мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году
03:35"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в ноябре увеличился
03:31Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями
03:30Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
03:28В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях
03:26Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
Лента новостейМолния