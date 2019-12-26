В Ростовской области три человека погибли в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГИБДД России по региону.
Авария произошла в 16.30 мск четверга на 21-м километре автодороги "Ростов-Семикаракорск".
"Водитель автомобиля ВАЗ-2112, по предварительным данным, при осуществлении левого поворота, не предоставил преимущества в движении автомобилю БМВ и допустил с ним столкновение", - сказал он.
В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-2112 погибли, еще один получил травмы. Возраст участников ДТП уточняется. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.