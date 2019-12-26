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В Ростовской области три человека погибли в ДТП
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РИА Новости

В Ростовской области три человека погибли в ДТП

18:26 26.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГИБДД России по региону.
Авария произошла в 16.30 мск четверга на 21-м километре автодороги "Ростов-Семикаракорск".
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"Водитель автомобиля ВАЗ-2112, по предварительным данным, при осуществлении левого поворота, не предоставил преимущества в движении автомобилю БМВ и допустил с ним столкновение", - сказал он.
В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-2112 погибли, еще один получил травмы. Возраст участников ДТП уточняется. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.
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