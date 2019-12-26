Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности

На вопрос, планируется ли поездка главы государства на конференцию по безопасности, Песков ответил отрицательно. "Нет", - сказал он.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года по инициативе немецкого публициста Эвальда-Генриха фон Клейста-Шменцина, который был руководителем конференции до 1998 года. Традиционно на конференции вручается премия его имени за вклад в дело мира и разрешения конфликтов. В 2019 году конференция проходила в баварской столице 15-17 февраля.