МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вопрос, планируется ли поездка главы государства на конференцию по безопасности, Песков ответил отрицательно. "Нет", - сказал он.
Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года по инициативе немецкого публициста Эвальда-Генриха фон Клейста-Шменцина, который был руководителем конференции до 1998 года. Традиционно на конференции вручается премия его имени за вклад в дело мира и разрешения конфликтов. В 2019 году конференция проходила в баварской столице 15-17 февраля.
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