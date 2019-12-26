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Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности
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РИА Новости

Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности

18:25 26.12.2019 (обновлено: 18:33 26.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вопрос, планируется ли поездка главы государства на конференцию по безопасности, Песков ответил отрицательно. "Нет", - сказал он.
Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года по инициативе немецкого публициста Эвальда-Генриха фон Клейста-Шменцина, который был руководителем конференции до 1998 года. Традиционно на конференции вручается премия его имени за вклад в дело мира и разрешения конфликтов. В 2019 году конференция проходила в баварской столице 15-17 февраля.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
О ком и о чем там говорить? От представителей ЕС не зависит ничего, как показывает практика, а США будет делать, что захочет в зависимости от внутренней ситуации.
26 декабря, 18:31
44177258
1810001
У нас теперь своя конференция по безопасности - пусть теперь их мюнхены к нам едут )
26 декабря, 18:43
Богдан
1031001
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