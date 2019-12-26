Екатерина Прокопьева: главное – услышать мнение людей

О работе депутатов поморского парламента в уходящем году для развития арктического региона, нацпроектах, мерах социальной поддержки и точечной работе с людьми в интервью корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной рассказала председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.

- Екатерина Владимировна, конец года – время подводить итоги и строить планы на будущее. С какими результатами заканчивает 2019 год Архангельская область, на чем была сосредоточено внимание депутатов?

- Если говорить про общерегиональные показатели, то можно отметить, что впервые за много лет расходы бюджета на 2020 год преодолели планку в 100 миллиардов рублей. На следующий год область получит 53 субвенции из федерального бюджета на проекты, которые будут реализованы также с участием региона. Собственные доходы по итогам года увеличиваются на 9%. Все это говорит о росте экономики, росте возможностей для более продуктивного развития региона и повышения качества жизни его жителей, а, значит, и о большем объеме работы, которую предстоит выполнить областному Собранию депутатов.

Что касается текущей работы, то особое внимание, как и все предыдущие годы, мы уделяем совершенствованию социальной политики региона. Вот пример: почти пятая часть жителей Архангельской области, а это около 208 тысяч человек, являются ветеранами труда и имеют право на соответствующие социальные льготы. Со следующего года ежемесячная выплата этой категории граждан увеличится примерно вдвое. Также с 2020 года мы предусмотрели компенсации по оплате авиапроезда в Архангельск и обратно для некоторых категорий жителей отдаленных территорий, куда можно добраться только авиатранспортом, бесплатный проезд на процедуру гемодиализа в крупные города для людей, страдающих почечной недостаточностью.

Для улучшения демографической ситуации в регионе действовала программа выплаты пособий в размере 30 тысяч рублей за рождение первого ребенка мамам в возрасте 22-24 лет, семейный бюджет которых не превышал полутора прожиточных минимума на человека. На сегодняшний день мы сделали критерии для получения пособия более доступными: возраст мамы увеличен до 25 лет, сумма пособия – до 35 тысяч рублей. Среднедушевой доход семьи увеличен до двух прожиточных минимумов, а, следовательно, получить выплату смогут около 90% таких семей.

Социальная поддержка будущих родителей – это не просто сухая формулировка, это благодарность от государства за любовь и рождение малыша.

- Какие меры поощрения вы предусматриваете для многодетных родителей?

На региональном уровне приняты новые меры поддержки и расширены уже существующие в отношении семей с детьми. Например, региональный материнский капитал увеличен до 105 тысяч рублей. Впервые семьям, где рождается тройня или еще больше малышей, будут выплачиваться два миллиона рублей на улучшение жилищных условий.

Мы улучшили условия предоставления ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей. Это одна из самых существенных мер поддержки, ее размер в Архангельской области в этом году составил 12 128 рублей. Дело в том, что в нашем регионе увеличилось число третьих родов. Но, как правило, существует большой временной промежуток между рождением первого и третьего ребенка. Поэтому к моменту рождения третьего малыша первый ребенок часто уже достигает 18 лет и семья автоматически теряет статус многодетной, а с ним и предоставляемые льготы. Мы увеличили возраст детей до 21 года и пошли еще дальше: фактически отменили возрастной ценз. Теперь выплата будет предоставляться всем семьям с тремя и более детьми, независимо от возраста детей.

Еще одна важная тема – выделение многодетным семьям земельных участков. Развитие экономики региона позволило в этом году активнее заняться этим вопросом. Было принято решение предложить семьям альтернативу – денежную выплату в размере 210 тысяч рублей взамен предоставления земельного участка. Но есть и ограничения – деньги можно потратить только на улучшение жилищных условий. Так мы защитили несовершеннолетних детей, обеспечив их право на недвижимое имущество и более комфортные условия проживания.

- Предусмотрены ли меры социальной помощи для людей, находящихся в сложной жизненной ситуации?

- Да, государство оказывает поддержку таким людям в рамках социального контракта для решения конкретной жизненной ситуации. Для этого человеку необходимо написать заявление в органы соцзащиты, обосновать, почему и на какие цели ему нужна помощь. Ранее выплата составляла 25 тысяч рублей, с 2020 года она будет увеличена до 80 тысяч.

- На какие нужды чаще всего просят помощь?

- Большое количество обращений поступает по поводу помощи в получении образования, оплаты проезда до лечебного учреждения, где, например, у человека запланирована операция. Было одно обращение с просьбой о выделении помощи на питание ребенка в школе.

- Какое участие областное Собрание депутатов принимает в реализации нацпроектов в регионе?

- Во время празднования Дня российского парламентаризма в Санкт- Петербурге президент России призвал нас принимать активное участие в парламентском контроле за осуществлением в регионах нацпроектов, обратив особое внимание на налаживание обратной связи с населением. На мой взгляд, главная задача для депутатов в реализации нацпроектов – услышать мнение людей по тому или иному вопросу и донести его до органов исполнительной власти, чтобы найти оптимальный вариант решения.

К примеру, много вопросов возникает по поводу ремонта дорог. В 2019 году Архангельской области было выделено порядка 600 миллионов рублей на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В нашем регионе сегодня около 14% дорог соответствуют нормам. Много муниципальных дорог, которые нуждаются в серьезной модернизации. Берясь за решение этой проблемы, важно учитывать мнение жителей, которые лучше знают конкретные местные нужды. Например, указывают на необходимость обустройства пешеходного перехода или придорожного слива для талых вод. Все эти моменты должны находить отражение в планах дорожного строительства.

В этом году основные средства по "дорожному" нацпроекту были направлены на Архангельскую агломерацию – Архангельск, Северодвинск, Новодвинск и расположенный между ними Приморский район. Уверена, что местные жители уже почувствовали позитивные перемены в связи с активной работой в этом направлении. Ведь главная цель парламентского контроля – не просто потратить выделенные по нацпроекту деньги, а улучшить качество жизни людей, сделав ее более комфортной для каждого.

- Сегодня федеральное правительство разрабатывает проекты законов, направленных на поддержку предпринимательства в Арктической зоне РФ. Они предусматривают налоговые льготы для инвесторов, в том числе, право регионов снижать местные налоги для резидентов Арктической зоны. Архангельская область готова на такой шаг?

- Идти по пути поддержки предпринимателей – сложный и ответственный путь. Например, решением муниципальных депутатов Архангельска был увеличен расчетный коэффициент К2 - одна из составляющих формулы расчета единого налога на вмененный доход с предпринимателей. В итоге произошло массовое закрытие торговых точек и ликвидация индивидуальных предприятий, люди остались без работы. Поэтому для принятия того или иного шага в отношении налоговых льгот необходим серьезный, базирующийся на расчетах подход.

Впервые в Поморье мы пошли по пути поддержки резидентов особой экономической зоны в моногородах, которым с 1 января этого года предоставлены льготы по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль, зачисляемому в областной бюджет.

Депутаты понимают, что работа по повышению инвестиционной привлекательности Архангельской области, развитию региона является для нас инвестициями в будущее.

В ближайшее время в Госдуму планируется внести ряд законопроектов, направленных на поддержку предпринимательства в Арктической зоне России. В целом, мы поддерживаем проект федерального закона, особенно в части снижения отчислений во внебюджетные фонды. В то же время, при предоставлении льгот по региональным и местным налогам у субъектов РФ могут возникнуть выпадающие доходы, что приведет к снижению налогооблагаемой базы. Важно, чтобы это было компенсировано федеральными межбюджетными трансфертами. Это позволит сохранить бюджетную обеспеченность северных территорий.