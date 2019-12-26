В Москве двух экс-спецназовцев обвинили в убийствах ради денег

"Реализуя возникший умысел, распределив роли каждого, соучастники вечером 28 ноября 2008 года, находясь в помещении по улице Донская, совершили убийство бизнесмена и его водителя. Спустя четыре года, днем 29 мая 2012 года, располагая сведениями о наличии крупной денежной суммы у жителя столицы, совершили нападение на мужчину 1967 года рождения и нанесли ему телесные повреждения, от которых он скончался на месте", - сообщила собеседница агентства.