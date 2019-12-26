В Москве двух экс-спецназовцев обвинили в убийствах ради денег

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 годах; у банды изъято большое количество боевого огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Источник в правоохранительных органах уточнил агентству, что двое из задержанных в прошлом служили в спецподразделении "Альфа", а преступной деятельностью занялись уже после увольнения.
"Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении троих мужчин. В зависимости от роли каждого следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление)", - сказала Иванова.
По версии следствия, один из обвиняемых с целью незаконного обогащения и совершения тяжких преступлений на территории столицы создал организованную группу, в которую привлек соучастников.
"Реализуя возникший умысел, распределив роли каждого, соучастники вечером 28 ноября 2008 года, находясь в помещении по улице Донская, совершили убийство бизнесмена и его водителя. Спустя четыре года, днем 29 мая 2012 года, располагая сведениями о наличии крупной денежной суммы у жителя столицы, совершили нападение на мужчину 1967 года рождения и нанесли ему телесные повреждения, от которых он скончался на месте", - сообщила собеседница агентства.
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Преступления не были раскрыты по горячим следам, но в ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователи ГСУ СК России по Москве совместно с ФСБ Москвы и Московской области, а также столичным уголовным розыском установили и задержали троих лиц, причастных к совершению указанных преступлений.
По словам Ивановой, один из соучастников дал признательные показания.
"В рамках расследования уголовного дела следователи провели более 15 обысков по месту жительства обвиняемых на территории Москвы и двух других субъектов РФ, в ходе которых обнаружено и изъято большое количество боевого огнестрельного оружия и взрывчатых веществ", - добавила представитель главка.
Следствие просит суд арестовать обвиняемых.
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