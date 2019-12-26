В Австрии и Швейцарии снежные лавины сошли на горнолыжные курорты

В пресс-релизе, опубликованном на сайте швейцарской полиции, отмечается, что приблизительно в 10.50 по местному времени (12.50 мск) произошел сход снежной лавины на горнолыжном курорте Андерматт (кантон Ури). Очевидцы сообщили, что под снегом оказались погребены несколько человек. Двоих, по данным полиции, удалось извлечь, они отделались легкими травмами и были госпитализированы.
На горнолыжном курорте Анкогель в Австрии произошли сразу несколько сходов лавин, передает австрийская радиостанция ORF. Отмечается, что сообщение о сходе первой лавины поступило в спасательную службу в 10.00 (12.00 мск), позднее произошли еще два схода снежных масс. По данным радиостанции, в поисково-спасательных операциях задействованы вертолеты, на место прибыли порядка сотни сотрудников профильных служб, горнолыжный комплекс был закрыт.
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