В Австрии и Швейцарии снежные лавины сошли на горнолыжные курорты

В пресс-релизе, опубликованном на сайте швейцарской полиции, отмечается, что приблизительно в 10.50 по местному времени (12.50 мск) произошел сход снежной лавины на горнолыжном курорте Андерматт (кантон Ури). Очевидцы сообщили, что под снегом оказались погребены несколько человек. Двоих, по данным полиции, удалось извлечь, они отделались легкими травмами и были госпитализированы.