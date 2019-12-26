Мосгорсуд продлил арест совладельцу группы "Сумма" Магомедову

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг продлил арест совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, которых обвиняют в создании организованной преступной группы и мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд продлил меру пресечения до 30 марта",- сказал собеседник агентства.
Арест был продлен также ещё одному обвиняемому, главе входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артуру Максидову, следствие также просит продлить меру пресечения.
Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в марте 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей, а Максидова - в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия". Виновными фигуранты дела себя не считают.