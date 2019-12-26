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Культура
2019-12-26T19:13+0300
https://ria.ru/20191226/1562901874.html
Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом
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РИА Новости

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

19:13 26.12.2019
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
"Должны же быть какие то границы у человека, если уже оступилась в одной картине с интимными сценами, где они были не уместны, зачем лезть в другое болото? Понимаю, что это игра, актриса, видеоклип, но аудиторию же это заводит", — прокомментировал @Yaroslav Zyuzko.
"Кристина Асмус будто специально ищет роли с интим сценами", — написал @Baha Bahov.
"Могла и отказаться от роли в клипе, тем более после такой критики в ее сторону", — присоединился к обсуждению @Nikita 458.
"Бедный Гарик", — подчеркнул @AliNOL [Standoff2].
Пока никто не прокомментировал ситуацию, ни участники ролика, ни супруг Кристины Асмус шоумен Гарик Харламов.
На видео Крид и Асмус стоят в раздевалке, тяжело дышат и собираются поцеловаться. На этом интригующее видео длительностью 15 секунд заканчивается.
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Известно, что в полной версии клипа снялись блогеры Давид Манукян (Dava), Игорь Синяк и Dina, о чем говорится в описании к видео.
Ранее Егор Крид заявил в инстаграме, что весь клип готов разместить в сети завтра, если за сутки тизер наберет 60 тысяч лайков (пока их больше 25 тысяч).
Трек Love is был представлен в конце ноября. Он о любви и одиночестве, а также о том, что романтические чувства все испытывают по-разному.
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