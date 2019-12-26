Самарского поставщика заподозрили в сбыте некачественного мяса в школы

САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Суд в Тольятти в четверг санкционировал арест на два месяца подозреваемого в сбыте небезопасной мясной продукции в школы и детские сады Самарской области , сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного управления СК РФ Елена Шкаева.

Ранее следователи в рамках возбужденного уголовного дела по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенный в отношении товаров, предназначенных для детей" задержали подозреваемого в поставках некачественного мяса в школы и детсады Сызранского, Елховского, Похвистневского, Борского, Сергиевского, Большеглушицкого, Шенталинского, Красноярского районов Самарской области и города Тольятти.

По данным следствия, подозреваемый по доверенности от ООО "Мясная продукция" и ООО "Мясной провиант" занимался реализацией некачественной мясной продукции в декабре этого года. СК отметил, что из взятых более 230 образцов мяса в 18 обнаружены бактерии, опасные для здоровья человека.

"Суд по ходатайству следователя избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца", - сказала представитель СУСК, уточнив, что фигурант дела был задержан 24 декабря.