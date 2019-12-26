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Самарского поставщика заподозрили в сбыте некачественного мяса в школы
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РИА Новости

Самарского поставщика заподозрили в сбыте некачественного мяса в школы

17:59 26.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Тольятти в четверг санкционировал арест на два месяца подозреваемого в сбыте небезопасной мясной продукции в школы и детские сады Самарской области, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного управления СК РФ Елена Шкаева.
Ранее следователи в рамках возбужденного уголовного дела по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенный в отношении товаров, предназначенных для детей" задержали подозреваемого в поставках некачественного мяса в школы и детсады Сызранского, Елховского, Похвистневского, Борского, Сергиевского, Большеглушицкого, Шенталинского, Красноярского районов Самарской области и города Тольятти.
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По данным следствия, подозреваемый по доверенности от ООО "Мясная продукция" и ООО "Мясной провиант" занимался реализацией некачественной мясной продукции в декабре этого года. СК отметил, что из взятых более 230 образцов мяса в 18 обнаружены бактерии, опасные для здоровья человека.
"Суд по ходатайству следователя избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца", - сказала представитель СУСК, уточнив, что фигурант дела был задержан 24 декабря.
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Следствие ранее заявило, что проверяет на причастность к совершению преступления других сотрудников ООО "Мясная продукция" и ООО "Мясной провиант". Тем временем губернатор Дмитрий Азаров потребовал разобраться с поставками в школы и детские сады некачественного мяса и создал рабочую группу для расследования инцидента.
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