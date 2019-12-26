РПЦ надеется на пересмотр Александрийским патриархатом решения по ПЦУ

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Московском патриархате выразили надежду на то, что Александрийская церковь пересмотрит решение ее патриарха Феодора о признании раскольнической "Православной церкви Украины".
"К реакции Синода Русской Церкви на признание патриархом Феодором украинских раскольников: поскольку данное решение фактически является личным и не было принято в соответствии с имеющимися в Александрийском патриархате каноническими процедурами, полагаю, что можно надеяться на то, что данное решение может быть пересмотрено", - написал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг Священный Синод РПЦ принял постановление о "невозможности поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним". При этом Синод заявил о том, что общение с архиереями Александрийской церкви, не признающими украинских раскольников, сохранится. Аналогичные меры были приняты РПЦ и в отношении Элладской церкви.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей.