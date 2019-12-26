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Глава Алтайского края рассказал о поручениях Путина после Госсовета
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РИА Новости

Глава Алтайского края рассказал о поручениях Путина после Госсовета

17:51 26.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Алтайского края, руководитель рабочей группы Госсовета по сельскому хозяйству Виктор Томенко рассказал о поручениях президента РФ Владимира Путина после заседания о развитии сельского хозяйства.
"Основные поручения - дальнейшее совершенствование мер поддержки самого агропромышленного комплекса. Есть серьезные решения президента по увеличению объемов производства, объемов экспорта продукции. Необходимо продолжать модернизацию сельскохозяйственного оборудования. Сейчас необходимо проанализировать возможности увеличения реализации программы по комплексному развитию сельских территорий и подготовки кадров для АПК, социальной сферы и инфраструктуры", - сказал после заседания Томенко.
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По его словам, рабочая группа сделала много подготовительной работы, все вопросы, которые в ближайшее время помогут развитию отрасли, были озвучены.
"Я доволен ходом работы, мы много сделали актуальной, современной аналитики, проанализировали текущее положение дел, ход того, как выполнялись предыдущие решение Госсовета. Все, что на сегодняшний день значимого и серьезного можно было вынести на рассмотрение, все сделать удалось. Сегодня мы все вопросы, которые в ближайшее время могут продвинуть отрасль, мы сегодня рассмотрели", - резюмировал Томенко.
Госсовет по вопросам АПК прошел в четверг в Москве. По его итогам глава государства поручил подготовить дельные предложения по развитию АПК и выразил надежду, что они будут исполняться как на федеральном, так и на региональном уровне.
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Виктор ТоменкоВладимир ПутинАлтайский крайРоссияПолитика
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