Очевидец рассказала о взрыве автомобиля главы района под Воронежем

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Местная жительница, ставшая свидетелем покушения на главу Рамонского района Местная жительница, ставшая свидетелем покушения на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова , рассказала детали случившегося.

Девушка рассказала, что услышала громкий звук, когда спускалась по лестнице. По ее словам, она приняла его за взрыв баллона. Осмотрев двор, она подошла к своей машине и увидела неподалеку лежащего мужчину.

Очевидец отметила, что ранее несколько раз видела Фролова, но не сразу его узнала. Позднее главу района увезли в больницу, а девушка позвонила в службу 112.

Служебный автомобиль чиновника взорвался около девяти часов утра в четверг, когда тот прогревал его около дома.