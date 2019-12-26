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Очевидец рассказала о взрыве автомобиля главы района под Воронежем
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РИА Новости

Очевидец рассказала о взрыве автомобиля главы района под Воронежем

17:50 26.12.2019
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© Фото : сайт органов местного самоуправления Рамонского муниципального районаГлава Рамонского района Николай Фролов
Глава Рамонского района Николай Фролов
© Фото : сайт органов местного самоуправления Рамонского муниципального района
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Местная жительница, ставшая свидетелем покушения на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, рассказала детали случившегося.
Девушка рассказала, что услышала громкий звук, когда спускалась по лестнице. По ее словам, она приняла его за взрыв баллона. Осмотрев двор, она подошла к своей машине и увидела неподалеку лежащего мужчину.
Очевидец отметила, что ранее несколько раз видела Фролова, но не сразу его узнала. Позднее главу района увезли в больницу, а девушка позвонила в службу 112.
"Боялась, вдруг она (машина. – Прим. ред.) заминирована. Очень страшно", -рассказала местная жительница порталу "Блокнот. Воронеж".
Служебный автомобиль чиновника взорвался около девяти часов утра в четверг, когда тот прогревал его около дома.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Кадры с места покушения на главу Рамонского района Николая Фролова
Вчера, 16:31
СК опубликовал видео с места покушения на воронежского чиновника
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Покушение на главу района в Воронежской областиНиколай ФроловВоронежская областьПроисшествия
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Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем
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