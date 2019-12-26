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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-26T18:27+0300
https://ria.ru/20191226/1562900721.html
Трамп призвал Россию, Сирию и Иран не убивать граждан в Идлибе
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РИА Новости

Трамп призвал Россию, Сирию и Иран не убивать граждан в Идлибе

17:49 26.12.2019 (обновлено: 18:27 26.12.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что они якобы собираются убивать гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
"Россия, Сирия и Иран убивают или готовятся убить тысячи невинных гражданских лиц провинции Идлиб. Не делайте этого! Турция многое делает, чтобы остановить эту бойню", — написал он в четверг в своем Twitter.
Генштаб вооруженных сил Сирии заявил во вторник об освобождении от террористов более 40 деревень в провинции Идлиб в ходе военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. В списке освобожденных деревень - стратегически важные пункты, например деревня Джарджаназ в десяти километрах от города Маарет-Нууман.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Любой ценой: демократы верят, что свалят Трампа
25 декабря, 19:26Акценты
Любой ценой: демократы верят, что "свалят" ТрампаДемократическая партия не мытьем, так катанием страстно хочет отправить американского лидера в принудительную отставку. Реальных шансов мало, но это их не останавливает.
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Война в СирииВойна в СирииДональд ТрампСирияРоссияИранВ мире
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