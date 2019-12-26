Трамп призвал Россию, Сирию и Иран не убивать граждан в Идлибе

ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Президент США Сирию и Президент США Дональд Трамп обвинил Россию Иран в том, что они якобы собираются убивать гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.

"Россия, Сирия и Иран убивают или готовятся убить тысячи невинных гражданских лиц провинции Идлиб. Не делайте этого! Турция многое делает, чтобы остановить эту бойню", — написал он в четверг в своем Twitter.

Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands of innocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2019 г.

Генштаб вооруженных сил Сирии заявил во вторник об освобождении от террористов более 40 деревень в провинции Идлиб в ходе военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. В списке освобожденных деревень - стратегически важные пункты, например деревня Джарджаназ в десяти километрах от города Маарет-Нууман.