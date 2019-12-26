В Москве музыкант упал под поезд метро, сообщили СМИ

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Упавшим под поезд метро мужчиной оказался бас-гитарист кавер-группы "Мертвый месяц" Алексей Галыгин, сообщает "Московский комсомолец".
Ранее в пресс-службе УВД на Московском метрополитене сообщали о падении мужчины на рельсы на станции станции "Китай-город".
По данным газеты, у Галыгина на перроне закружилась голова, и он упал перед прибывающим поездом.
Машинист смог остановить состав. Прибывшие на станцию медики госпитализировали пострадавшего в НИИ Склифосовского.
Отмечается, что Галыгин играет в группе, исполняющий каверы на песни рок-группы "Сектор газа" и параллельно работает в больнице.