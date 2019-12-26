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В Москве музыкант упал под поезд метро, сообщили СМИ
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РИА Новости

В Москве музыкант упал под поезд метро, сообщили СМИ

17:45 26.12.2019 (обновлено: 18:00 26.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПассажиры на станции "Китай-город" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
Пассажиры на станции Китай-город Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Упавшим под поезд метро мужчиной оказался бас-гитарист кавер-группы "Мертвый месяц" Алексей Галыгин, сообщает "Московский комсомолец".
Ранее в пресс-службе УВД на Московском метрополитене сообщали о падении мужчины на рельсы на станции станции "Китай-город".
По данным газеты, у Галыгина на перроне закружилась голова, и он упал перед прибывающим поездом.
Машинист смог остановить состав. Прибывшие на станцию медики госпитализировали пострадавшего в НИИ Склифосовского.
Отмечается, что Галыгин играет в группе, исполняющий каверы на песни рок-группы "Сектор газа" и параллельно работает в больнице.
Сотрудники полиции
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МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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